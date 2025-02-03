Сын олигарха Али Узденова купил убыточный аэропорт в Белой Калитве

Posted 3 февраля, 06:33
Published 3 февраля, 06:33
Modified 3 февраля, 09:31
Updated 3 февраля, 09:31
ООО «Аэропорт Белая Калитва» существует почти 20 лет, с 2005 года. За это время у микропредприятия сменились восемь учредителей, включая одну московскую исследовательскую компанию, которая уже восемь лет как не существует. С 23 декабря 2024 года все 100% акций аэропорта перешли Тимуру Алиевичу Узденову — сыну Али Узденова.
Последние данные о прибыли опубликованы за 2022 год, когда организация принесла убытки почти на 400 тысяч рублей. Годом ранее минус составил чуть больше 150 тысяч, в 2020-м — всего 20 тысяч рублей, а в 2019-м — свыше 200 тысяч рублей. Самым финансово тяжелым из последних был 2018-й, когда компания ушла в минус на 1,4 миллиона рублей.
Руководителем ООО является Максим Ковалев. Предприятие находится за пределами города, напротив поворота к поселку Сосны по трассе в сторону Тацинского района. Местным жителям аэропорт знаком «кукурзниками», которые сажались относительно недалеко от популярной автозаправки.
До начала СВО аэропорт использовали для проведения авиационных сельскохозяйственных работ: опрыскивали поля и развозили удобрения. Затем полеты запретили, и там стали ремонтировать сельхозтехнику, но прежних заработков это, вероятно, не приносило.