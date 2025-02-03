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Posted 3 февраля, 06:33

Published 3 февраля, 06:33

Modified 3 февраля, 09:31

Updated 3 февраля, 09:31

Сын бизнесмена из Ростовской области купил убыточный аэропорт в Белой Калитве

Сын олигарха Али Узденова купил убыточный аэропорт в Белой Калитве

3 февраля 2025, 06:33
Фото: Unsplash. Сын бизнесмена из Ростовской области купил убыточный аэропорт в Белой Калитве
Сын донского бизнесмена купил аэропорт в Белой Калитве Ростовской области. Информация о смене учредителя опубликована на сайте «Спарк».

ООО «Аэропорт Белая Калитва» существует почти 20 лет, с 2005 года. За это время у микропредприятия сменились восемь учредителей, включая одну московскую исследовательскую компанию, которая уже восемь лет как не существует. С 23 декабря 2024 года все 100% акций аэропорта перешли Тимуру Алиевичу Узденову — сыну Али Узденова.

Последние данные о прибыли опубликованы за 2022 год, когда организация принесла убытки почти на 400 тысяч рублей. Годом ранее минус составил чуть больше 150 тысяч, в 2020-м — всего 20 тысяч рублей, а в 2019-м — свыше 200 тысяч рублей. Самым финансово тяжелым из последних был 2018-й, когда компания ушла в минус на 1,4 миллиона рублей.

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Руководителем ООО является Максим Ковалев. Предприятие находится за пределами города, напротив поворота к поселку Сосны по трассе в сторону Тацинского района. Местным жителям аэропорт знаком «кукурзниками», которые сажались относительно недалеко от популярной автозаправки.

До начала СВО аэропорт использовали для проведения авиационных сельскохозяйственных работ: опрыскивали поля и развозили удобрения. Затем полеты запретили, и там стали ремонтировать сельхозтехнику, но прежних заработков это, вероятно, не приносило.

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#Евгения Волкова#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Финансы#Аэропорт#Белая Калитва#Сельское хозяйство#Авиация#Убытки
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