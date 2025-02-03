Сын олигарха Али Узденова купил убыточный аэропорт в Белой Калитве

Последние данные о прибыли опубликованы за 2022 год, когда организация принесла убытки почти на 400 тысяч рублей. Годом ранее минус составил чуть больше 150 тысяч, в 2020-м — всего 20 тысяч рублей, а в 2019-м — свыше 200 тысяч рублей. Самым финансово тяжелым из последних был 2018-й, когда компания ушла в минус на 1,4 миллиона рублей.