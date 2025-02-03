Толстой сообщил, что не получал обращений от журналистки Наташи Рей об убежище

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой сообщил RT, что пока не получал никаких обращений от журналистки Наташи Рей, которая, по данным СМИ, «попросила политического убежища в России».

«Я пока никаких обращений не получал. Вопросы гражданства решает глава государства», — сказал Толстой RT. РИА Новости со ссылкой на адвоката журналистки Франсуа Данглеана пишет, что Наташа Рей из-за юридических преследований попросила политического убежища у Петра Толстого. Агентство отмечает, что адвокат не уточнил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство. В сентябре 2024 года суд в Париже приговорил Наташу Рей к штрафу за клевету в адрес супруги президента.