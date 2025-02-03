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Posted 3 февраля, 18:51

Published 3 февраля, 18:51

Modified 3 февраля, 18:53

Updated 3 февраля, 18:53

Толстой сообщил, что не получал обращений от журналистки Наташи Рей об убежище

3 февраля 2025, 18:51
Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой сообщил RT, что пока не получал никаких обращений от журналистки Наташи Рей, которая, по данным СМИ, «попросила политического убежища в России».

«Я пока никаких обращений не получал. Вопросы гражданства решает глава государства», — сказал Толстой RT.

РИА Новости со ссылкой на адвоката журналистки Франсуа Данглеана пишет, что Наташа Рей из-за юридических преследований попросила политического убежища у Петра Толстого.

Агентство отмечает, что адвокат не уточнил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство.

В сентябре 2024 года суд в Париже приговорил Наташу Рей к штрафу за клевету в адрес супруги президента.

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