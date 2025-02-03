Толстой сообщил, что не получал обращений от журналистки Наташи Рей об убежище

Posted 3 февраля, 18:51
Published 3 февраля, 18:51
Modified 3 февраля, 18:53
Updated 3 февраля, 18:53
«Я пока никаких обращений не получал. Вопросы гражданства решает глава государства», — сказал Толстой RT.
РИА Новости со ссылкой на адвоката журналистки Франсуа Данглеана пишет, что Наташа Рей из-за юридических преследований попросила политического убежища у Петра Толстого.
Агентство отмечает, что адвокат не уточнил, был ли подан официальный запрос и в какое именно ведомство.
В сентябре 2024 года суд в Париже приговорил Наташу Рей к штрафу за клевету в адрес супруги президента.