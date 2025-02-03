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Posted 3 февраля, 05:35

Published 3 февраля, 05:35

Modified 3 февраля, 05:37

Updated 3 февраля, 05:37

У всего города стекла дрожали: как пережили атаку БПЛА в Ростовской области

«У всего города стекла дрожали!»: как пережили атаку БПЛА жители Ростовской области

3 февраля 2025, 05:35
Фото: Изображение Midjourney. У всего города стекла дрожали: как пережили атаку БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области отразили массированную атаку с воздуха в ночь на 3 февраля. О том, как пережили это, местные жители рассказали в комментариях к посту врио губернатора Юрия Слюсаря.

Люди из разных городов и районов поделились, как слышали взрывы и звук пролетающих дронов.

— Тут так два раза шандарахнуло, что у всего города стекла дрожали, — поделились в комментариях.

При этом некоторые утверждают, что система оповещения у них не работала.

— Оповещений как не было, так и дальше нет, — говорят они.
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— У нас пару дней назад в Таганроге так шарахнуло, что мы и соседние частные дома выбежали на улицу — и в подвал прятаться. Почему не было сигнала тревоги? — возмущаются другие.

— Азов, район порта, слышно «газонокосилку», — добавили жители региона, имея в виду звук пролетающего БПЛА.

Напомним, над Ростовской областью в этот раз за ночь сбили 29 беспилотников. Всего в России ПВО уничтожило порядка 70 дронов.

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