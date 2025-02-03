«У всего города стекла дрожали!»: как пережили атаку БПЛА жители Ростовской области

Posted 3 февраля, 05:35
Published 3 февраля, 05:35
Modified 3 февраля, 05:37
Updated 3 февраля, 05:37
Люди из разных городов и районов поделились, как слышали взрывы и звук пролетающих дронов.
— Тут так два раза шандарахнуло, что у всего города стекла дрожали, — поделились в комментариях.
При этом некоторые утверждают, что система оповещения у них не работала.
— Оповещений как не было, так и дальше нет, — говорят они.
— У нас пару дней назад в Таганроге так шарахнуло, что мы и соседние частные дома выбежали на улицу — и в подвал прятаться. Почему не было сигнала тревоги? — возмущаются другие.
— Азов, район порта, слышно «газонокосилку», — добавили жители региона, имея в виду звук пролетающего БПЛА.
Напомним, над Ростовской областью в этот раз за ночь сбили 29 беспилотников. Всего в России ПВО уничтожило порядка 70 дронов.