Уголовная пятерка: кто из команды Голубева попал под следствие в Ростовской области

Тогда еще действующего министра задержали и оставили ее под домашним арестом. Но через несколько месяцев Татьяна Быковская вышла на работу, как ни в чем ни бывало. Затем она уехала в отпуск на Кавказ и только после этого заявила о выходе на заслуженную пенсию. Этому предшествовал еще и кислородный скандал с погибшими пациентами в больнице №20.