Уголовная пятерка: кто из команды Голубева попал под следствие в Ростовской области

Posted 3 февраля, 12:18
Published 3 февраля, 12:18
Modified 3 февраля, 12:56
Updated 3 февраля, 12:56
Некоторые из команды Голубева оставались на своих постах местах с самого прихода главы, другие достигали высоких чинов с годами. Но так или иначе, несколько заместителей главы и министров Ростовской области, которым выпала честь работать с бывшим губернатором, оказались под следствием. А кто-то из них — уже за решеткой.
Быковская — одна из старожилов правительства региона и первопроходцев по уголовным делам в отношении членов команды Голубева. Она возглавляла министерство здравоохранения с 2004 по 2020 годы. Накануне ее выхода на пенсию, в 2019-м, в отношении чиновницы возбудили уголовное дело. Ее подозревали в превышении должностных полномочий. Следствие считало, что она помогла одной из компаний заключить крупные госконтракты с несколькими медучреждениями и самим Минздравом региона.
Тогда еще действующего министра задержали и оставили ее под домашним арестом. Но через несколько месяцев Татьяна Быковская вышла на работу, как ни в чем ни бывало. Затем она уехала в отпуск на Кавказ и только после этого заявила о выходе на заслуженную пенсию. Этому предшествовал еще и кислородный скандал с погибшими пациентами в больнице №20.
В 2022 году расследование уголовного дела завершили и передали его в Кущевский районный суд Краснодара. Вероятно, правоохранители решили, что столь значимая фигура может повлиять на ход дела в пределах родного региона.
Бывшая госслужащая настаивала на своей невиновности до последнего и даже просилась на СВО. Но суд приговорил ее четырем с половиной годам женской колонии общего режима.
Все попытки обжаловать решение не дали ощутимого результата. Приговор оставили прежним, но пересчитали отбытый срок под домашним арестом. Вместо двух дней ареста за один в колонии ей засчитали день за день. Так что от общего срока, озвученного в марте 2024-го, ей оставалось отбыть чуть больше года.
В правительстве Ростовской области Сергей Сидаш трудился много лет. Опытный управленец из Казахстана возглавлял донское министерство ЖКХ с 2010 по 2015 годы. Еще год после этого он был советником губернатора, а с 2016-го стал его заместителем.
Спустя несколько лет Сидаш оказался в центре скандала о «золотом песке». По версии следствия, высокопоставленный чиновник поручил уже бывшему министру строительства Николаю Безуглову провести торги на строительство инфраструктуры стадиона «Ростов Арена» к ЧМ-2018 без корректировки проекта.
Когда оказалось, что для строительства использовали мелкий песок вместо крупного, возбудили уголовное дело. Разница в стоимости этих видов песка достигла более 200 миллионов рублей. Спустя несколько лет, в 2022-м, сумму ущерба пересчитали. Речь пошла уже о 80 миллионах.
Об увольнении Сергея Сидаша информация появилась в начале 2020 года. Хотя в правительстве заверяли, что чиновник уволился еще прошлой осенью. В 2022 году бывшего госслужащего признали виновным по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и дали четыре года условно. Сидаш пытался добиться оправдательного решения, но при пересмотре дела его условный срок заменили на реальный.
Сторона защиты не теряет надежды добиться освобождения экс-чиновника. Адвокаты утверждают, что подсчитанный следствием ущерб вызывает сомнение, а сам суд не принимает во внимание выводы экспертизы, которая признала замену сортов песка экономически целесообразной. Вероятно, если бы власти нашли песок нужной фракции, то уже не смогли бы уложиться в бюджет. Не исключено, что везти подходящий песок пришлось бы издалека.
Летом 2024-го защита бывшего министра обжаловала приговор в Верховном суде РФ. К какому решению там пришли, пока не известно.
Спустя год после повышения Сергея Сидаша (в 2016-м), министерство ЖКХ возглавил его заместитель — Андрей Майер. Сначала на должность министра назначили ректора РГСУ Владимира Вагина, но он быстро ретировался, освободив кресло.
Андрей Майер был министром четыре года, до 2020-го. Затем его обвинили в финансовых нарушениях при благоустройстве парка «Вересаево». Следствие считало, что чиновник выделил средства на работы, но их использовали не по назначению. Из-за этого бюджет получил ущерб якобы на 46 миллионов рублей.
Через полгода к обвинению добавили еще один эпизод по благоустройству парка в Зверево. Тут речь шла уже о 43,5 миллиона рублей, которые также выделили в рамках госпрограммы. Но не учли, что парк даже не участвовал в ней. Поэтому правоохранители решили, что средства выделялись незаконно. А вся ответственность за это — на Андрее Майере.
В марте 2023 года Кировский районный суд признал экс-чиновника виновным. Его приговорили к трем годам пяти месяцам колонии. После рассмотрения апелляционной жалобы решение ужесточили до пяти лет.
Пока Майер отбывает наказание, следователи ищут доказательства его вины еще в одном уголовном деле — уже по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По их версии, именно этот госслужащий инициировал выделение субсидий для благоустройства территории в разных районах Ростовской области. В их числе Мясниковский, Аксайский, Егорлыкский, Матвеево-Курганский, Целинский, а также Новошахтинск и Ростов. Своим решением о субсидировании экс-министр навредил бюджету на 300 миллионов рублей.
После волны задержаний в 2019–2020 годах началось затишье. Следователи разбирались с тем, что уже имелось, и никаких новых фигурантов из высокопоставленных чиновников не появлялось.
Осенью 2024 года силовики задержали министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Ряд СМИ сообщал о том, что чиновника взяли с поличным, когда он брал взятку в 27 миллионов рублей. Позже в суде заявили, что Кушнарева отправили в СИЗО в связи с подозрением в хранении оружия. А спустя неделю снова появилась версия местных СМИ о возбуждении дела из-за взятки.
Адвокат пытался освободить своего доверителя. Он обжаловал постановление Кировского районного суда в Ростовском областном суде 2 декабря. Через несколько дней, 6 декабря, апелляцию рассмотрели, но решение нижестоящей инстанции оставили без изменения.
Под стражей в Ростове экс-замгубернатора пробыл недолго. Когда в январе 2025 года ему должны были продлить меру пресечения, выяснилось, что бывший госслужащий уже в московском изоляторе. Примечательно, что пост замгубернатора и министра транспорта он занимал около полугода.
Чиновницу задержали утром 3 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. Должности пока сохраняется за ней, однако в случае, если ее арестуют, вскоре она лишится кресла. По крайней мере, так это было с Виталием Кушнаревым.
В ростовском Следкоме заявили, что в 2020 году Лилия Федотова привлекла 12 миллиардов рублей из банка под более 6% годовых. Правоохранители считают, что решение было необоснованным, потому что в наличии были еще остатки бюджета. А процент при этом нарушал долговую политику Ростовской области, согласно которой он должен быть ниже.
В итоге из казны выплачивали займ с процентами с 2020 по 2023 годы. И в результате бюджету был причинен ущерб почти на два миллиарда рублей.
Обыски прошли в правительстве Ростовской области и дома у Лилии Федотовой. В пресс-службе отметили, что содействуют следствию.
Очевидно, еще один старожил верхушки региональной власти может оказаться за решеткой. Лилия Федотова трудилась в городе Видное, когда Василий Голубев возглавлял администрацию Ленинского района Московской области.
Спустя шесть лет, в 2010-м, главу районной администрации отправили руководить Ростовской областью. И вместе с ним на должность первого замминистра финансов приехала и Лилия Федотова. Спустя год она получила повышение до министра и оставалась на этом посту до сих пор.
Всех фигурантов уголовных дел объединяет работа под началом одного губернатора — Василия Голубева. При нем же совершались и уголовные преступления, большая часть которых уже завершилась судом с обвинительным приговор. Знал ли экс-глава, что окружил себя будущими преступниками, которые причиняли многомиллиардный ущерб бюджету его родной Ростовской области, вопрос открытый.
Теперь Василий Голубев перешел на работу в Верхнюю палату парламента, став сенатором от Ростовской области. Ему предстоит выдвигать и поддерживать интересы Дона в Совете Федерации. К слову, вместе с новой деятельностью экс-губернатор получил и уголовную неприкосновенность.
Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что после Лилии Федотовой последуют еще аресты среди высокопоставленных чиновников.