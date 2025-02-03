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Posted 3 февраля, 12:18

Published 3 февраля, 12:18

Modified 3 февраля, 12:56

Updated 3 февраля, 12:56

Уголовная пятерка: кто попал под следствие из команды Голубева

Уголовная пятерка: кто из команды Голубева попал под следствие в Ростовской области

3 февраля 2025, 12:18
Фото: rostovgazeta.ru. Уголовная пятерка: кто попал под следствие из команды Голубева
Бывший губернатор Василий Голубев возглавлял правительство Ростовской области без малого 15 лет. За последние несколько лет ближайшие его соратники оказались под следствием. Кто именно стал фигурантом уголовных дел, читайте в материале RostovGazeta.

Некоторые из команды Голубева оставались на своих постах местах с самого прихода главы, другие достигали высоких чинов с годами. Но так или иначе, несколько заместителей главы и министров Ростовской области, которым выпала честь работать с бывшим губернатором, оказались под следствием. А кто-то из них — уже за решеткой.

Экс-министр здравоохранения Татьяна Быковская

Быковская — одна из старожилов правительства региона и первопроходцев по уголовным делам в отношении членов команды Голубева. Она возглавляла министерство здравоохранения с 2004 по 2020 годы. Накануне ее выхода на пенсию, в 2019-м, в отношении чиновницы возбудили уголовное дело. Ее подозревали в превышении должностных полномочий. Следствие считало, что она помогла одной из компаний заключить крупные госконтракты с несколькими медучреждениями и самим Минздравом региона.

Тогда еще действующего министра задержали и оставили ее под домашним арестом. Но через несколько месяцев Татьяна Быковская вышла на работу, как ни в чем ни бывало. Затем она уехала в отпуск на Кавказ и только после этого заявила о выходе на заслуженную пенсию. Этому предшествовал еще и кислородный скандал с погибшими пациентами в больнице №20.

В 2022 году расследование уголовного дела завершили и передали его в Кущевский районный суд Краснодара. Вероятно, правоохранители решили, что столь значимая фигура может повлиять на ход дела в пределах родного региона.

Бывшая госслужащая настаивала на своей невиновности до последнего и даже просилась на СВО. Но суд приговорил ее четырем с половиной годам женской колонии общего режима.

Но через несколько месяцев Татьяна Быковская вышла на работу, как ни в чем ни бывало.
Но через несколько месяцев Татьяна Быковская вышла на работу, как ни в чем ни бывало.. Фото: donland.ru

Все попытки обжаловать решение не дали ощутимого результата. Приговор оставили прежним, но пересчитали отбытый срок под домашним арестом. Вместо двух дней ареста за один в колонии ей засчитали день за день. Так что от общего срока, озвученного в марте 2024-го, ей оставалось отбыть чуть больше года.

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Экс-заместитель губернатора Сергей Сидаш

В правительстве Ростовской области Сергей Сидаш трудился много лет. Опытный управленец из Казахстана возглавлял донское министерство ЖКХ с 2010 по 2015 годы. Еще год после этого он был советником губернатора, а с 2016-го стал его заместителем.

Спустя несколько лет Сидаш оказался в центре скандала о «золотом песке». По версии следствия, высокопоставленный чиновник поручил уже бывшему министру строительства Николаю Безуглову провести торги на строительство инфраструктуры стадиона «Ростов Арена» к ЧМ-2018 без корректировки проекта.

Когда оказалось, что для строительства использовали мелкий песок вместо крупного, возбудили уголовное дело. Разница в стоимости этих видов песка достигла более 200 миллионов рублей. Спустя несколько лет, в 2022-м, сумму ущерба пересчитали. Речь пошла уже о 80 миллионах.

Об увольнении Сергея Сидаша информация появилась в начале 2020 года. Хотя в правительстве заверяли, что чиновник уволился еще прошлой осенью. В 2022 году бывшего госслужащего признали виновным по статье о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и дали четыре года условно. Сидаш пытался добиться оправдательного решения, но при пересмотре дела его условный срок заменили на реальный.

Сидаш пытался добиться оправдательного решения, но при пересмотре дела его условный срок заменили на реальный.
Сидаш пытался добиться оправдательного решения, но при пересмотре дела его условный срок заменили на реальный.. Фото: donland.ru

Сторона защиты не теряет надежды добиться освобождения экс-чиновника. Адвокаты утверждают, что подсчитанный следствием ущерб вызывает сомнение, а сам суд не принимает во внимание выводы экспертизы, которая признала замену сортов песка экономически целесообразной. Вероятно, если бы власти нашли песок нужной фракции, то уже не смогли бы уложиться в бюджет. Не исключено, что везти подходящий песок пришлось бы издалека.

Летом 2024-го защита бывшего министра обжаловала приговор в Верховном суде РФ. К какому решению там пришли, пока не известно.

Экс-министр ЖКХ Андрей Майер

Спустя год после повышения Сергея Сидаша (в 2016-м), министерство ЖКХ возглавил его заместитель — Андрей Майер. Сначала на должность министра назначили ректора РГСУ Владимира Вагина, но он быстро ретировался, освободив кресло.

Андрей Майер был министром четыре года, до 2020-го. Затем его обвинили в финансовых нарушениях при благоустройстве парка «Вересаево». Следствие считало, что чиновник выделил средства на работы, но их использовали не по назначению. Из-за этого бюджет получил ущерб якобы на 46 миллионов рублей.

Через полгода к обвинению добавили еще один эпизод по благоустройству парка в Зверево. Тут речь шла уже о 43,5 миллиона рублей, которые также выделили в рамках госпрограммы. Но не учли, что парк даже не участвовал в ней. Поэтому правоохранители решили, что средства выделялись незаконно. А вся ответственность за это — на Андрее Майере.

Андрей Майер был министром четыре года, до 2020-го.
Андрей Майер был министром четыре года, до 2020-го.. Фото: donland.ru

В марте 2023 года Кировский районный суд признал экс-чиновника виновным. Его приговорили к трем годам пяти месяцам колонии. После рассмотрения апелляционной жалобы решение ужесточили до пяти лет.

Пока Майер отбывает наказание, следователи ищут доказательства его вины еще в одном уголовном деле — уже по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По их версии, именно этот госслужащий инициировал выделение субсидий для благоустройства территории в разных районах Ростовской области. В их числе Мясниковский, Аксайский, Егорлыкский, Матвеево-Курганский, Целинский, а также Новошахтинск и Ростов. Своим решением о субсидировании экс-министр навредил бюджету на 300 миллионов рублей.

Экс-замгубернатора — министр транспорта Кушнарев

После волны задержаний в 2019–2020 годах началось затишье. Следователи разбирались с тем, что уже имелось, и никаких новых фигурантов из высокопоставленных чиновников не появлялось.

Осенью 2024 года силовики задержали министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Ряд СМИ сообщал о том, что чиновника взяли с поличным, когда он брал взятку в 27 миллионов рублей. Позже в суде заявили, что Кушнарева отправили в СИЗО в связи с подозрением в хранении оружия. А спустя неделю снова появилась версия местных СМИ о возбуждении дела из-за взятки.

Адвокат пытался освободить своего доверителя. Он обжаловал постановление Кировского районного суда в Ростовском областном суде 2 декабря. Через несколько дней, 6 декабря, апелляцию рассмотрели, но решение нижестоящей инстанции оставили без изменения.

Позже в суде заявили, что Кушнарева отправили в СИЗО в связи с подозрением в хранении оружия.
Позже в суде заявили, что Кушнарева отправили в СИЗО в связи с подозрением в хранении оружия.. Фото: donland.ru

Под стражей в Ростове экс-замгубернатора пробыл недолго. Когда в январе 2025 года ему должны были продлить меру пресечения, выяснилось, что бывший госслужащий уже в московском изоляторе. Примечательно, что пост замгубернатора и министра транспорта он занимал около полугода.

Замгубернатора — министр финансов Лилия Федотова

Чиновницу задержали утром 3 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. Должности пока сохраняется за ней, однако в случае, если ее арестуют, вскоре она лишится кресла. По крайней мере, так это было с Виталием Кушнаревым.

В ростовском Следкоме заявили, что в 2020 году Лилия Федотова привлекла 12 миллиардов рублей из банка под более 6% годовых. Правоохранители считают, что решение было необоснованным, потому что в наличии были еще остатки бюджета. А процент при этом нарушал долговую политику Ростовской области, согласно которой он должен быть ниже.

В итоге из казны выплачивали займ с процентами с 2020 по 2023 годы. И в результате бюджету был причинен ущерб почти на два миллиарда рублей.

Обыски прошли в правительстве Ростовской области и дома у Лилии Федотовой. В пресс-службе отметили, что содействуют следствию.

Обыски прошли в правительстве Ростовской области и дома у Лилии Федотовой.
Обыски прошли в правительстве Ростовской области и дома у Лилии Федотовой.. Фото: donland.ru

Очевидно, еще один старожил верхушки региональной власти может оказаться за решеткой. Лилия Федотова трудилась в городе Видное, когда Василий Голубев возглавлял администрацию Ленинского района Московской области.

Спустя шесть лет, в 2010-м, главу районной администрации отправили руководить Ростовской областью. И вместе с ним на должность первого замминистра финансов приехала и Лилия Федотова. Спустя год она получила повышение до министра и оставалась на этом посту до сих пор.

Всех фигурантов уголовных дел объединяет работа под началом одного губернатора — Василия Голубева. При нем же совершались и уголовные преступления, большая часть которых уже завершилась судом с обвинительным приговор. Знал ли экс-глава, что окружил себя будущими преступниками, которые причиняли многомиллиардный ущерб бюджету его родной Ростовской области, вопрос открытый.

Теперь Василий Голубев перешел на работу в Верхнюю палату парламента, став сенатором от Ростовской области. Ему предстоит выдвигать и поддерживать интересы Дона в Совете Федерации. К слову, вместе с новой деятельностью экс-губернатор получил и уголовную неприкосновенность.

Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что после Лилии Федотовой последуют еще аресты среди высокопоставленных чиновников.

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