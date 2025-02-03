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Posted 3 февраля, 12:29

Published 3 февраля, 12:29

Modified 3 февраля, 12:31

Updated 3 февраля, 12:31

Уголовное дело Руслана Алиева — импульс для реформы негосударственной экспертизы

Уголовное дело Руслана Алиева — импульс для реформы негосударственной экспертизы

3 февраля 2025, 12:29
Фото: 1MI.
Ассоциация экспертиз России (АЭР) предложила улучшить систему аккредитации частных экспертов, так как в некоторых случаях для составления экспертиз использовались поддельные документы.

Решения таких специалистов могут оказать значительное влияние как на результаты уголовных дел, так и на судьбы множества людей.

АЭР выступает за создание единых стандартов для работы негосударственных экспертов. В частности, предлагается проводить экспертизы через государственную информационную систему, обеспечить контроль при загрузке заключений в ЕГРЗ и предусмотреть возможность обжалования экспертиз со стороны органов Госстройнадзора. Об этом пишет versia.ru.

Инициативу АЭР поддержал замминистра строительства Сергей Музыченко, который сообщил, что министерство подготовило поправки в Градостроительный кодекс РФ в части контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ).

В настоящее время частные компании все еще могут выступать в роли экспертов в уголовном процессе.

Пример, который иллюстрирует отсутствие необходимости в проведении государственной или дополнительной квалифицированной экспертизы, — это уголовное дело в отношении Руслана Алиева, генерального директора проектной организации ООО «МСИ», которое уже рассмотрел Измайловский суд в первой инстанции.

По информации обозревателя versia.ru Николая Ольхина, в данный момент Алиев находится в следственном изоляторе. Следствие считает, что проектные работы, которые его организация должна была выполнить для ООО «Оптрон», фактически не были проведены. Предполагается, что истинной целью «проекта» было хищение денежных средств. К делу прилагается негосударственная экспертиза, выполненная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации (НСО).

Задачей эксперта стало выяснение факта выполнения работ, упомянутых в уголовном деле. Защитники Алиева утверждают, что выводы эксперта не могут быть признаны объективными.

Обязательная государственная СТЭ могла бы сыграть ключевую роль в данном деле. Из-за недоработок, в том числе и в работе Минстроя РФ, как суд, так и следственные органы и защита оказались в непростой ситуации. Теперь аналогичная проблема возникнет и в Московском городском суде, куда поступила апелляция по делу Алиева.

Адвокат Алиева Шота Горгадзе выражает недоумение тем, что было вынесено обвинительное решение без проверки результатов экспертизы, проведенной даже не в государственной экспертной организации, и при отсутствии достаточных доказательств.

Этот пример подчеркивает, что сегодня необходимы законодательно закрепленные меры для обеспечения судов возможностью проведения обязательной государственной СТЭ при разбирательстве уголовных дел.

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