Уголовное дело Руслана Алиева — импульс для реформы негосударственной экспертизы

По информации обозревателя versia.ru Николая Ольхина, в данный момент Алиев находится в следственном изоляторе. Следствие считает, что проектные работы, которые его организация должна была выполнить для ООО «Оптрон», фактически не были проведены. Предполагается, что истинной целью «проекта» было хищение денежных средств. К делу прилагается негосударственная экспертиза, выполненная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации (НСО).