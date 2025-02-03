Уголовное дело Руслана Алиева — импульс для реформы негосударственной экспертизы

Posted 3 февраля, 12:29
Published 3 февраля, 12:29
Modified 3 февраля, 12:31
Updated 3 февраля, 12:31
Решения таких специалистов могут оказать значительное влияние как на результаты уголовных дел, так и на судьбы множества людей.
АЭР выступает за создание единых стандартов для работы негосударственных экспертов. В частности, предлагается проводить экспертизы через государственную информационную систему, обеспечить контроль при загрузке заключений в ЕГРЗ и предусмотреть возможность обжалования экспертиз со стороны органов Госстройнадзора. Об этом пишет versia.ru.
Инициативу АЭР поддержал замминистра строительства Сергей Музыченко, который сообщил, что министерство подготовило поправки в Градостроительный кодекс РФ в части контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ).
В настоящее время частные компании все еще могут выступать в роли экспертов в уголовном процессе.
Пример, который иллюстрирует отсутствие необходимости в проведении государственной или дополнительной квалифицированной экспертизы, — это уголовное дело в отношении Руслана Алиева, генерального директора проектной организации ООО «МСИ», которое уже рассмотрел Измайловский суд в первой инстанции.
По информации обозревателя versia.ru Николая Ольхина, в данный момент Алиев находится в следственном изоляторе. Следствие считает, что проектные работы, которые его организация должна была выполнить для ООО «Оптрон», фактически не были проведены. Предполагается, что истинной целью «проекта» было хищение денежных средств. К делу прилагается негосударственная экспертиза, выполненная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации (НСО).
Задачей эксперта стало выяснение факта выполнения работ, упомянутых в уголовном деле. Защитники Алиева утверждают, что выводы эксперта не могут быть признаны объективными.
Обязательная государственная СТЭ могла бы сыграть ключевую роль в данном деле. Из-за недоработок, в том числе и в работе Минстроя РФ, как суд, так и следственные органы и защита оказались в непростой ситуации. Теперь аналогичная проблема возникнет и в Московском городском суде, куда поступила апелляция по делу Алиева.
Адвокат Алиева Шота Горгадзе выражает недоумение тем, что было вынесено обвинительное решение без проверки результатов экспертизы, проведенной даже не в государственной экспертной организации, и при отсутствии достаточных доказательств.
Этот пример подчеркивает, что сегодня необходимы законодательно закрепленные меры для обеспечения судов возможностью проведения обязательной государственной СТЭ при разбирательстве уголовных дел.