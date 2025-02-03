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Posted 3 февраля, 08:46

Published 3 февраля, 08:46

Modified 3 февраля, 10:34

Updated 3 февраля, 10:34

Министр финансов Ростовской области стала фигурантом из-за 2 млрд рублей

Уголовное дело возбудили в отношении главы Минфина Ростовской области Федотовой

3 февраля 2025, 08:46
Фото: donland.ru. Министр финансов Ростовской области стала фигурантом из-за 2 млрд рублей
В отношении министра финансов — замгубернатора Ростовской области возбудили уголовное дело. В региональном Следкоме 3 февраля сообщили, в чем подозревают Лилию Федотову.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона».

Речь идет о финансовых операциях пятилетней давности. По версии следствия, в 2020 году Лилия Федотова набрала для правительства кредитов в банке на 12 миллиардов рублей по ставке более 6% годовых. Правоохранители считают такое решение необоснованным из-за наличия на тот момент остатков бюджетных средств.

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— Указанные действия совершены в нарушение требований долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, — отметили в следственном управлении СК по Ростовской области.

На обслуживание и оплату процентов в 2020–2023 годах за кредиты ушло 1,9 миллиарда рублей лишних денег. Именно в эту сумму оценили ущерб региональному бюджету.

Ранее RostovGazeta сообщала, как замгубернатора — министра финансов задержали на парковке правительства утром 3 февраля.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бюджет#Уголовное дело#Следственный комитет#Кредиты#Министр финансов#Лилия Федотова
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