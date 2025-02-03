Уголовное дело возбудили в отношении главы Минфина Ростовской области Федотовой

Речь идет о финансовых операциях пятилетней давности. По версии следствия, в 2020 году Лилия Федотова набрала для правительства кредитов в банке на 12 миллиардов рублей по ставке более 6% годовых. Правоохранители считают такое решение необоснованным из-за наличия на тот момент остатков бюджетных средств.