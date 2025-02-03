Уголовное дело возбудили в отношении главы Минфина Ростовской области Федотовой

Posted 3 февраля, 08:46
Published 3 февраля, 08:46
Modified 3 февраля, 10:34
Updated 3 февраля, 10:34
Уголовное дело возбудили по пункту «в» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона».
Речь идет о финансовых операциях пятилетней давности. По версии следствия, в 2020 году Лилия Федотова набрала для правительства кредитов в банке на 12 миллиардов рублей по ставке более 6% годовых. Правоохранители считают такое решение необоснованным из-за наличия на тот момент остатков бюджетных средств.
— Указанные действия совершены в нарушение требований долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, — отметили в следственном управлении СК по Ростовской области.
На обслуживание и оплату процентов в 2020–2023 годах за кредиты ушло 1,9 миллиарда рублей лишних денег. Именно в эту сумму оценили ущерб региональному бюджету.
Ранее RostovGazeta сообщала, как замгубернатора — министра финансов задержали на парковке правительства утром 3 февраля.