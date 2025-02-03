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Posted 3 февраля, 19:28

Published 3 февраля, 19:28

Modified 3 февраля, 20:44

Updated 3 февраля, 20:44

В больницу привезла младенца, который обварился кипятком в Ростовской области

В больницу привезли младенца, который обварился кипятком в Ростовской области

3 февраля 2025, 19:28
Фото: 1MI. В больницу привезла младенца, который обварился кипятком в Ростовской области
В Ростовской области младенец обварился кипятком. ЧП случилось в слободе Родионово-Несветайской, сообщают СМИ.

Первые публикации о случившемся появились в местных telegram-каналах и в «Политаналитике» 3 февраля. Уточняется, что мальчик был в тот момент с родителями. Однако стоило им отвлечься, как малыш опрокинул на себя стакан с кипятком. Услышав крик боли ребенка и увидев происходящее, взрослые тут же обратились за помощью к медикам.

— Мальчика по имени Костя доставили в местную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, — добавили в СМИ.
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Врачи диагностировали у годовалого ребенка ожоги туловища 2-й степени. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП.

Официальный комментарий в ГУ МВД по Ростовской области на момент публикации не предоставили.

Ранее ребенок скончался после того, как в его руках взорвался аэрозольный баллончик.

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