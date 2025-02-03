В больницу привезли младенца, который обварился кипятком в Ростовской области

Posted 3 февраля, 19:28
Published 3 февраля, 19:28
Modified 3 февраля, 20:44
Updated 3 февраля, 20:44
Первые публикации о случившемся появились в местных telegram-каналах и в «Политаналитике» 3 февраля. Уточняется, что мальчик был в тот момент с родителями. Однако стоило им отвлечься, как малыш опрокинул на себя стакан с кипятком. Услышав крик боли ребенка и увидев происходящее, взрослые тут же обратились за помощью к медикам.
— Мальчика по имени Костя доставили в местную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, — добавили в СМИ.
Врачи диагностировали у годовалого ребенка ожоги туловища 2-й степени. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП.
Официальный комментарий в ГУ МВД по Ростовской области на момент публикации не предоставили.
Ранее ребенок скончался после того, как в его руках взорвался аэрозольный баллончик.