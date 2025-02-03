В больницу привезли младенца, который обварился кипятком в Ростовской области

Первые публикации о случившемся появились в местных telegram-каналах и в «Политаналитике» 3 февраля. Уточняется, что мальчик был в тот момент с родителями. Однако стоило им отвлечься, как малыш опрокинул на себя стакан с кипятком. Услышав крик боли ребенка и увидев происходящее, взрослые тут же обратились за помощью к медикам.