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Posted 3 февраля, 05:24

Published 3 февраля, 05:24

Modified 3 февраля, 05:26

Updated 3 февраля, 05:26

В Минобороны насчитали 27 беспилотников, сбитых над Ростовской областью

В Минобороны насчитали 27 беспилотников, сбитых над Ростовской областью

3 февраля 2025, 05:24
Фото: Минобороны России. В Минобороны насчитали 27 беспилотников, сбитых над Ростовской областью
В Министерстве обороны России прокомментировали ночную атаку с воздуха. Над территорией страны ночью 3 февраля уничтожили 70 беспилотников, в том числе большую часть — над Ростовской областью.

В донском регионе перехватили 27 дронов. При этом ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о 29 беспилотниках.

В комментариях местные жители добавили, что слышали взрывы в течение ночи.

— В Таганроге прямо сейчас четких два взрыва слышно было, — писали горожане. — И над Кашарским районом.
— Азов, район порта, слышно «газонокосилку», — добавили другие, имея в виду звук пролетающего БПЛА.

Всего в России уничтожили 70 дронов. Помимо Ростовской области, ПВО сработало в Волгоградской области (уничтожено 25 беспилотников), Астраханской (семь штук), Воронежской (пять), Белгородской (четыре) и Курской (два).

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