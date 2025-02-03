В Минобороны насчитали 27 беспилотников, сбитых над Ростовской областью

Posted 3 февраля, 05:24
Published 3 февраля, 05:24
Modified 3 февраля, 05:26
Updated 3 февраля, 05:26
В донском регионе перехватили 27 дронов. При этом ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о 29 беспилотниках.
В комментариях местные жители добавили, что слышали взрывы в течение ночи.
— В Таганроге прямо сейчас четких два взрыва слышно было, — писали горожане. — И над Кашарским районом.
— Азов, район порта, слышно «газонокосилку», — добавили другие, имея в виду звук пролетающего БПЛА.
Всего в России уничтожили 70 дронов. Помимо Ростовской области, ПВО сработало в Волгоградской области (уничтожено 25 беспилотников), Астраханской (семь штук), Воронежской (пять), Белгородской (четыре) и Курской (два).