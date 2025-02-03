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Posted 3 февраля, 09:59

Published 3 февраля, 09:59

Modified 3 февраля, 12:09

Updated 3 февраля, 12:09

В правительстве Ростовской области прокомментировали задержание Лилии Федотовой

В правительстве Ростовской области сделали заявление после задержания Федотовой

3 февраля 2025, 09:59
Фото: donland.ru. В правительстве Ростовской области прокомментировали задержание Лилии Федотовой
Пресс-служба правительства Ростовской области прокомментировала задержание замгубернатора — министра финансов. Лилию Федотову подозревают по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ).

В правительстве подтвердили, что Лилию Федотову действительно задержали 3 февраля. Никаких подробностей об этом не уточняли.

— Проводятся следственные действия, — заявили в пресс-службе. — Правительство региона оказывает содействие следствию.
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Напомним, о содействии следствию сообщалось и при задержании другого замгубернатора — министра транспорта (уже бывшего) Виталия Кушнарева. После этого суд отправил чиновника в СИЗО, а врио губернатора Юрий Слюсарь его уволил. В правительстве тогда утверждали, что отсутствие главы министерства не повлияло на работу этого ведомства.

Подробнее об уголовном деле в отношении Лилии Федотовой можно узнать в материалах RostovGazeta.

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