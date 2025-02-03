В правительстве Ростовской области сделали заявление после задержания Федотовой

Posted 3 февраля, 09:59
Published 3 февраля, 09:59
Modified 3 февраля, 12:09
Updated 3 февраля, 12:09
В правительстве подтвердили, что Лилию Федотову действительно задержали 3 февраля. Никаких подробностей об этом не уточняли.
— Проводятся следственные действия, — заявили в пресс-службе. — Правительство региона оказывает содействие следствию.
Напомним, о содействии следствию сообщалось и при задержании другого замгубернатора — министра транспорта (уже бывшего) Виталия Кушнарева. После этого суд отправил чиновника в СИЗО, а врио губернатора Юрий Слюсарь его уволил. В правительстве тогда утверждали, что отсутствие главы министерства не повлияло на работу этого ведомства.
Подробнее об уголовном деле в отношении Лилии Федотовой можно узнать в материалах RostovGazeta.