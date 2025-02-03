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Posted 3 февраля, 15:24

Published 3 февраля, 15:24

Modified 3 февраля, 15:26

Updated 3 февраля, 15:26

В Ростове-на-Дону планируют пустить электричку через Зеленый остров

В Ростове-на-Дону планируют пустить электричку через Зеленый остров

3 февраля 2025, 15:24
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону планируют пустить электричку через Зеленый остров
Власти Ростова-на-Дону рассматривают возможность добавить новые станции и составы городских электричек, а также целесообразность запуска состава через Зеленый остров. Об этом в личном телеграм-канале рассказала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Беликова совместно с представителями СКЖД и АО «СКПП» обсудили развитие городских электричек, которые уже долгое время курсируют по Ростову-на-Дону. Этот вид транспортных средств имеет массу преимуществ: скорость движения до 100 километров в час, точное расписание, безопасность, единый тариф (31 рубль) и отсутствие пробок.

В связи с этим министр транспорта совместно со специалистами пересмотрели нынешнее расписание и возможность внедрения новых станций и составов. Также был рассмотрен вариант запуска электрички через Зеленый остров и перевозки пассажиров до дальних станций.

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Жители Ростова-на-Дону поддержали идею и начали предлагать свои маршруты, по которым бы могли ездить электрички: «Чтобы было удобно пользоваться электричкой, должны быть адекватные подъезды и подходы к остановкам на путях».

«Давно надо менять весь подвижной состав на новый с системой кондиционирования. Летом в +30…+35 люди задыхаются», — пишет ростовчанин.

Ранее водители фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону.

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