В Ростове-на-Дону планируют пустить электричку через Зеленый остров

Posted 3 февраля, 15:24
Published 3 февраля, 15:24
Modified 3 февраля, 15:26
Updated 3 февраля, 15:26
Беликова совместно с представителями СКЖД и АО «СКПП» обсудили развитие городских электричек, которые уже долгое время курсируют по Ростову-на-Дону. Этот вид транспортных средств имеет массу преимуществ: скорость движения до 100 километров в час, точное расписание, безопасность, единый тариф (31 рубль) и отсутствие пробок.
В связи с этим министр транспорта совместно со специалистами пересмотрели нынешнее расписание и возможность внедрения новых станций и составов. Также был рассмотрен вариант запуска электрички через Зеленый остров и перевозки пассажиров до дальних станций.
Жители Ростова-на-Дону поддержали идею и начали предлагать свои маршруты, по которым бы могли ездить электрички: «Чтобы было удобно пользоваться электричкой, должны быть адекватные подъезды и подходы к остановкам на путях».
«Давно надо менять весь подвижной состав на новый с системой кондиционирования. Летом в +30…+35 люди задыхаются», — пишет ростовчанин.
Ранее водители фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону.