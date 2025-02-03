В Следкоме назвали ущерб от действий министра финансов Ростовской области

Posted 3 февраля, 09:40
Published 3 февраля, 09:40
Modified 3 февраля, 09:42
Updated 3 февраля, 09:42
По информации ведомства, речь идет об 1,9 миллиарда рублей. Такая сумма образовалась из-за переплаты за кредитные средства, которые Лилия Федотова привлекла для бюджета региона еще в 2020 году. Она взяла государственный займ под более 6% годовых, чем нарушила долговую политику Ростовской области. При этом необходимости, по версии следствия, в этом не было — в наличии еще были остатки бюджетных средств.
В отношении министра финансов, как ответственного лица, возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Если дело дойдет до суда и там признают ее вину, Лилии Федотовой грозит до 10 лет лишения свободы, согласно санкциям пункта «в» части третьей статьи 286 УК РФ.
Пока что чиновницу только задержали. В течение 72 часов ее должны либо отпустить, либо избрать меру пресечения.