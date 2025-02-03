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Posted 3 февраля, 09:40

Published 3 февраля, 09:40

Modified 3 февраля, 09:42

Updated 3 февраля, 09:42

В Следкоме назвали ущерб от действий министра финансов Ростовской области

В Следкоме назвали ущерб от действий министра финансов Ростовской области

3 февраля 2025, 09:40
Фото: 1MI. В Следкоме назвали ущерб от действий министра финансов Ростовской области
В центре Ростова, прямо на парковке областного правительства 3 февраля задержали министра финансов — замглавы региона Лилию Федотову. В донском СУ СКР сообщили, на какую сумму причинен ущерб преступлением, в котором подозревают чиновницу.

По информации ведомства, речь идет об 1,9 миллиарда рублей. Такая сумма образовалась из-за переплаты за кредитные средства, которые Лилия Федотова привлекла для бюджета региона еще в 2020 году. Она взяла государственный займ под более 6% годовых, чем нарушила долговую политику Ростовской области. При этом необходимости, по версии следствия, в этом не было — в наличии еще были остатки бюджетных средств.

Уголовное дело возбуди в отношении главы Минфина Ростовской области Федотовой
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В отношении министра финансов, как ответственного лица, возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Если дело дойдет до суда и там признают ее вину, Лилии Федотовой грозит до 10 лет лишения свободы, согласно санкциям пункта «в» части третьей статьи 286 УК РФ.

Пока что чиновницу только задержали. В течение 72 часов ее должны либо отпустить, либо избрать меру пресечения.

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