В Следкоме назвали ущерб от действий министра финансов Ростовской области

По информации ведомства, речь идет об 1,9 миллиарда рублей. Такая сумма образовалась из-за переплаты за кредитные средства, которые Лилия Федотова привлекла для бюджета региона еще в 2020 году. Она взяла государственный займ под более 6% годовых, чем нарушила долговую политику Ростовской области. При этом необходимости, по версии следствия, в этом не было — в наличии еще были остатки бюджетных средств.