«Вонь стоит непередаваемая»: жители рассказали о реке из канализации в Шахтах

Posted 3 февраля, 16:14
Published 3 февраля, 16:14
Modified 3 февраля, 16:16
Updated 3 февраля, 16:16
По словам местной жительницы, вонь возле частных домов на улице Васюта стоит непередаваемая. По улице рядом с домами от № 1 до № 38, как сообщают жители, очень давно течет канализация.
«Выше над нами есть многоквартирные дома. У них постоянно засоряется канализация, и из всех люков течет рекой. А осенью у нас появилась и вторая река с канализацией. И никому до этого нет никакого дела», — говорит Татьяна.
Собеседница подчеркивает, что с этим вопросом обращалась в водоканал.
«Там сказали, что заявки уже есть, и мою заявку еще раз отдадут бригаде», — уточняет Татьяна.
На момент публикации выяснить ситуацию не удалось. В приемной Шахтинского филиала Управления развития систем водоснабжения Ростовской области корреспондента RostovGazeta перенаправили в диспетчерскую.
В диспетчерской автоответчик предложил выбрать интересующую тематику. Однако получить «справочную информацию» [других подходящих вариантов автоответчик не предложил — прим. редакции] не удалось.
На протяжении длительного времени ожидания все операторы были заняты. В итоге звонок просто сбросили. Повторное обращение в диспетчерскую в рабочие часы тоже не привело к ожидаемому результату. Все операторы, как сообщил автоответчик, по-прежнему были заняты. После пятиминутного прослушивания информации об этом, звонок снова был сброшен.
Редакция направила официальный запрос в Шахтинский филиал Управления развития систем водоснабжения Ростовской области. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как стоками из канализации затопило Каменск-Шахтинский и Северский Донец.