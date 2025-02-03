«Вонь стоит непередаваемая»: жители рассказали о реке из канализации в Шахтах

На протяжении длительного времени ожидания все операторы были заняты. В итоге звонок просто сбросили. Повторное обращение в диспетчерскую в рабочие часы тоже не привело к ожидаемому результату. Все операторы, как сообщил автоответчик, по-прежнему были заняты. После пятиминутного прослушивания информации об этом, звонок снова был сброшен.