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Posted 3 февраля, 16:14

Published 3 февраля, 16:14

Modified 3 февраля, 16:16

Updated 3 февраля, 16:16

«Вонь стоит непередаваемая»: жители рассказали о реке из канализации в Шахтах

«Вонь стоит непередаваемая»: жители рассказали о реке из канализации в Шахтах

3 февраля 2025, 16:14
Фото: Читатели. rostovgazeta.ru. «Вонь стоит непередаваемая»: жители рассказали о реке из канализации в Шахтах

Жители Ростовской области рассказали, как канализация рекой течет по улице

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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница поселка Южный в Шахтах Татьяна. Она рассказала, как канализация с напором горной речки годами течет возле частных домов по улице Васюта. При этом осенью здесь появилась и вторая река с таким же содержимым.

По словам местной жительницы, вонь возле частных домов на улице Васюта стоит непередаваемая. По улице рядом с домами от № 1 до № 38, как сообщают жители, очень давно течет канализация.

«Выше над нами есть многоквартирные дома. У них постоянно засоряется канализация, и из всех люков течет рекой. А осенью у нас появилась и вторая река с канализацией. И никому до этого нет никакого дела», — говорит Татьяна.

Собеседница подчеркивает, что с этим вопросом обращалась в водоканал.

«Там сказали, что заявки уже есть, и мою заявку еще раз отдадут бригаде», — уточняет Татьяна.
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На момент публикации выяснить ситуацию не удалось. В приемной Шахтинского филиала Управления развития систем водоснабжения Ростовской области корреспондента RostovGazeta перенаправили в диспетчерскую.

В диспетчерской автоответчик предложил выбрать интересующую тематику. Однако получить «справочную информацию» [других подходящих вариантов автоответчик не предложил — прим. редакции] не удалось.

«Там сказали, что заявки уже есть, и мою заявку еще раз отдадут бригаде», — уточняет Татьяна.
«Там сказали, что заявки уже есть, и мою заявку еще раз отдадут бригаде», — уточняет Татьяна.
«Там сказали, что заявки уже есть, и мою заявку еще раз отдадут бригаде», — уточняет Татьяна.. Фото: Читатели. rostovgazeta.ru

На протяжении длительного времени ожидания все операторы были заняты. В итоге звонок просто сбросили. Повторное обращение в диспетчерскую в рабочие часы тоже не привело к ожидаемому результату. Все операторы, как сообщил автоответчик, по-прежнему были заняты. После пятиминутного прослушивания информации об этом, звонок снова был сброшен.

Редакция направила официальный запрос в Шахтинский филиал Управления развития систем водоснабжения Ростовской области. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как стоками из канализации затопило Каменск-Шахтинский и Северский Донец.

Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации
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