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Posted 3 февраля, 08:33

Published 3 февраля, 08:33

Modified 3 февраля, 09:25

Updated 3 февраля, 09:25

Задержали на парковке: главу Минфина Ростовской области подозревают в коррупции

Задержали на парковке: главу Минфина Ростовской области подозревают в коррупции

3 февраля 2025, 08:33
Фото: donland.ru. Задержали на парковке: главу Минфина Ростовской области подозревают в коррупции

В Ростове задержали министра финансов региона

В Ростове-на-Дону задержали главу министерства финансов — замглавы региона Лилию Федотову. Как сообщают местные СМИ, главу Минфина силовики встретили на парковке у здания правительства.

Чиновницу задержали утром 3 февраля. По информации 1RND со ссылкой на источник, ее подозревают в коррупционном преступлении.

В здании правительства начали проводить обыски. Сотрудники ФСБ изымают документы. В чем именно заподозрили Лилию Федотову, не уточняется.

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Официальной информации об обысках и задержании министра финансов Ростовской области пока не поступало.

Ранее по делу о получении взятки задержали экс-министра транспорта Виталия Кушнарева. В ноябре его посадили в СИЗО на период расследования уголовного дела.

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