Задержали на парковке: главу Минфина Ростовской области подозревают в коррупции

Posted 3 февраля, 08:33
Published 3 февраля, 08:33
Modified 3 февраля, 09:25
Updated 3 февраля, 09:25
Чиновницу задержали утром 3 февраля. По информации 1RND со ссылкой на источник, ее подозревают в коррупционном преступлении.
В здании правительства начали проводить обыски. Сотрудники ФСБ изымают документы. В чем именно заподозрили Лилию Федотову, не уточняется.
Официальной информации об обысках и задержании министра финансов Ростовской области пока не поступало.
Ранее по делу о получении взятки задержали экс-министра транспорта Виталия Кушнарева. В ноябре его посадили в СИЗО на период расследования уголовного дела.