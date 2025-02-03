Задержанная глава Минфина Ростовской области зарабатывала в 20 раз больше мужа

Головой доход за 2021 год у Лилии Федотовой составил чуть больше 4,7 миллиона рублей. Это почти 400 тысяч в месяц. В целом среди заместителей губернатора у всех зарплата варьировалась в районе 4-5 миллионов рублей в год. Отличился только Игорь Сорокин, задекларировавший 11 миллионов. Однако он уточнил, что часть дохода получил за счет продажи автомобиля.