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Posted 3 февраля, 10:31

Published 3 февраля, 10:31

Modified 3 февраля, 10:33

Updated 3 февраля, 10:33

Задержанная замгубернатора Ростовской области зарабатывала больше мужа в 20 раз

Задержанная глава Минфина Ростовской области зарабатывала в 20 раз больше мужа

3 февраля 2025, 10:31
Фото: donland.ru. Задержанная замгубернатора Ростовской области зарабатывала больше мужа в 20 раз
Стало известно, как жила заместитель губернатора — министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. В декларации за 2021 год она указала свои доходы и все, что было в ее собственности.

В документе указано, что чиновница тогда владела земельным участкам на 11 соток (более 1,1 тысячи квадратных метров) и жилым домом на 240 квадратов. В совместной собственности с мужем у нее была квартира на 60 квадратов, а в пользовании — еще одна квартира почти на 100 квадратных метров.

Головой доход за 2021 год у Лилии Федотовой составил чуть больше 4,7 миллиона рублей. Это почти 400 тысяч в месяц. В целом среди заместителей губернатора у всех зарплата варьировалась в районе 4-5 миллионов рублей в год. Отличился только Игорь Сорокин, задекларировавший 11 миллионов. Однако он уточнил, что часть дохода получил за счет продажи автомобиля.

Стало известно, за что задержали министра финансов Ростовской области
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Супруг Лилии Федотовой — человек со скромной зарплатой. За год он заработал всего 237,5 тысяч рублей (в среднем по 20 тысяч в месяц — практически МРОТ). Это в 20 раз меньше, чем доход его жены.

Никакой недвижимости в собственности у мужчины нет — только автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, указанный как легковой. Такой сейчас стоит от 4 до 7 миллионов рублей. К машине прилагается прицеп МЗСА 817701. На официальном сайте компании сказано, что он подойдет для дачи, охоты и рыбалки. Цена на него начинается от 70 тысяч рублей.

Напомним, Лилию Федотову 3 февраля задержали силовики. Ее подозревают в превышении должностных полномочий, из-за которых региональному бюджету был нанесен ущерб почти на два миллиарда рублей.

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