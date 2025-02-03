Задержанная глава Минфина Ростовской области зарабатывала в 20 раз больше мужа

Posted 3 февраля, 10:31
Published 3 февраля, 10:31
Modified 3 февраля, 10:33
Updated 3 февраля, 10:33
В документе указано, что чиновница тогда владела земельным участкам на 11 соток (более 1,1 тысячи квадратных метров) и жилым домом на 240 квадратов. В совместной собственности с мужем у нее была квартира на 60 квадратов, а в пользовании — еще одна квартира почти на 100 квадратных метров.
Головой доход за 2021 год у Лилии Федотовой составил чуть больше 4,7 миллиона рублей. Это почти 400 тысяч в месяц. В целом среди заместителей губернатора у всех зарплата варьировалась в районе 4-5 миллионов рублей в год. Отличился только Игорь Сорокин, задекларировавший 11 миллионов. Однако он уточнил, что часть дохода получил за счет продажи автомобиля.
Супруг Лилии Федотовой — человек со скромной зарплатой. За год он заработал всего 237,5 тысяч рублей (в среднем по 20 тысяч в месяц — практически МРОТ). Это в 20 раз меньше, чем доход его жены.
Никакой недвижимости в собственности у мужчины нет — только автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, указанный как легковой. Такой сейчас стоит от 4 до 7 миллионов рублей. К машине прилагается прицеп МЗСА 817701. На официальном сайте компании сказано, что он подойдет для дачи, охоты и рыбалки. Цена на него начинается от 70 тысяч рублей.
Напомним, Лилию Федотову 3 февраля задержали силовики. Ее подозревают в превышении должностных полномочий, из-за которых региональному бюджету был нанесен ущерб почти на два миллиарда рублей.