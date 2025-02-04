Аренда, ЖКХ, продукты: за что придется платить больше ростовчанам в 2025 году

Кому совершенно точно придется затянуть пояса в 2025 году, так это любителям кофе. В 2024 году они уже приняли на себя ценовой удар, однако в текущем году ситуация может только усугубиться. Всему виной — неурожай робусты и арабики, который фиксируется во Азии и в Южной Америке. А ведь ключевые поставщики кофе на российский рынок — это как раз Вьетнам и Бразилия. Так, на сколько подорожает кофе в 2025 году? Ростовчанам стоит готовиться как минимум к 30-процентной прибавке. Причем, неурожай — не единственная причина, по которой кофе постепенно становится по-настоящему золотым напитком. Влияние оказывает растущий доллар, поскольку и робуста, и арабика закупается именно в валюте.