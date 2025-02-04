Аренда, ЖКХ, продукты: за что придется платить больше ростовчанам в 2025 году

Posted 4 февраля, 09:35
Published 4 февраля, 09:35
Modified 4 февраля, 09:37
Updated 4 февраля, 09:37
К росту цен в магазинах подавляющее большинство ростовчан успело привыкнуть еще в 2024 году. Однако расслабляться рано, ведь впереди может ждать новая волна удорожания. И затронет она в 2025 году самые разные категории товаров.
Кому совершенно точно придется затянуть пояса в 2025 году, так это любителям кофе. В 2024 году они уже приняли на себя ценовой удар, однако в текущем году ситуация может только усугубиться. Всему виной — неурожай робусты и арабики, который фиксируется во Азии и в Южной Америке. А ведь ключевые поставщики кофе на российский рынок — это как раз Вьетнам и Бразилия. Так, на сколько подорожает кофе в 2025 году? Ростовчанам стоит готовиться как минимум к 30-процентной прибавке. Причем, неурожай — не единственная причина, по которой кофе постепенно становится по-настоящему золотым напитком. Влияние оказывает растущий доллар, поскольку и робуста, и арабика закупается именно в валюте.
Светлана Сазанова, экономист, в беседе с изданием MSK1 напомнила, что российские предприниматели по-прежнему находятся в активном поиске способов минимизировать неблагоприятные последствия и все-таки удержать цены на кофе в разумных пределах.
«Ищутся новые поставщики, каналы, разрабатываются другие схемы логистики, и надо признать, что у наших предпринимателей это получается неплохо. И это касается самых разных продуктов питания. Однако в случае с кофе, думаю, в перспективе все-таки получится не доводить подорожание до 60%. Больше вероятности, что цены будут расти в рамках тенденций, характерных для всего мира, то есть, на 25% в среднем», — считает эксперт.
Еще дороже будет обходиться кофе для тех, кто предпочитает разбавлять напиток молоком. Ведь и оно тоже подорожает — примерно на 20%. Так что любителям латте и капучино значительно увеличить расходы.
Мария Долгова, кандидат экономических наук, в комментарии BFM объясняет, что вслед за молоком продолжат дорожать все продукты, которые изготавливаются на его основе.
«Если речь идет об увеличении стоимости молока, можно говорить о том, что это следствие роста затрат на уход за животными. Ведь большую часть времени они содержатся в помещении, и нужно оплачивать электроэнергию, тепло. Кроме того, время от времени нужно ремонтировать и технику, которой оснащены и производства, и животноводческие фермы. А если это техника иностранных брендов, то ремонтировать ее нужно с использованием импортных комплектующих, которые обходятся недешево. Стоит отметить еще и дефицит кадров, и растущие затраты на логистику, ведь и бензин тоже дорожает. Так что на рост стоимости молока влияет множество самых разных факторов», — отмечает эксперт.
Вполне вероятно, в 2025 году с вредной привычкой могут расстаться даже самые заядлые курильщики. А как иначе, ведь сигареты могут подорожать до 140 рублей за пачку, причем, самую дешевую. Все дело в табачных акцизах, а именно — в увеличении минимальной ставки. Это — следствие борьбы властей с курением. Законотворцы считают, что чем дороже будут стоит сигареты, тем больше людей захочет от них отказаться.
Евгений, житель Ростова-на-Дону, заядлый курильщик, поделился с нашим изданием своими мыслями по поводу грядущего подорожания сигарет.
«В какой-то момент я перестал обращать внимание на повышение стоимости сигарет, которые курю много лет. Ну дорожают и дорожают, что поделать. Но в прошлом году я сильно ощутил рост цен. Понял, что моя вредная привычка уже начинает в прямом смысле бить по карману. Если и дальше так будет продолжаться, или начну переходить на более дешевые сигареты, чего не хотелось бы, или придется бросать», — сетует он.
Алкоголь, кстати, тоже подорожает в 2025 году. И тоже из-за акцизов, которые с высокой долей вероятности прибавят в стоимости не менее 10%. Больше всего это ударит по карманам тех, кто предпочитает крепкие напитки — на них акцизы подорожают до рекордных за последние годы значений. Минимальная розничная цена бутылки водки уже достигла 300 рублей, и это не предел.
На 15% может подорожать вино, сразу по нескольким причинам — ключевая ставка, колебания валютных курсов, рост стоимости логистических расходов. Поклонники вин, впрочем, уже к такому положению дел готовы, ведь в 2024 году недорогие импортные напитки подорожали как минимум на 50%. Что касается вин стоимостью от 1 тысячи до 4 тысяч рублей за бутылку, то они в стоимости прибавили около 40%. Отечественные напитки пока еще держатся: прибавка — около 20%.
Александр Липилин, исполнительный директор виноторгового предприятия, в комментариях к материалу URA.RU предупредил, что заграничное вино подорожает уже в марте, а, возможно, и в феврале.
«Ведущие импортеры своим партнерам уже сообщили о грядущем подорожании в диапазоне от 10 до 15%. Все дело в увеличении пошлин, однако свою роль играет и логистика, которая тоже дорожает, и, конечно же, валютный курс», — отмечает эксперт.
Многим ростовчанам, которые на 2025 год планировали покупку автомобиля, очевидно, придется от своих намерений отказаться либо повременить с ними. Осенью прошлого года в России в два раза повысили утильсбор, а с начала года 2025 года он вырос еще больше. В связи с этим прогнозы неутешительные: к концу года новые иномарки в цене прибавят минимум 20%, подержанные иностранные машины — около 60%. Новинки отечественного автопрома могут подорожать на 50%.
Повышение цен не обойдет стороной и сегмент бытовой техники, электроники. Здесь стоит ждать прибавки стоимости как минимум в 20%. Причины все те же — курс рубля, ключевая ставка, рост стоимости импортных компонентов. Поставщики бытовой техники, в том числе, микроволновых печей, телевизоров и холодильников, еще в 2024 году предупредили сети о том, что отпускная стоимость товаров повысится.
Многие жители Ростовской области постарались закупить всю необходимую технику заранее, предполагая, что уже скоро даже самые базовые модели окажутся недоступными. В их числе — наша читательница Анастасия из Таганрога.
«Закончили с мужем ремонт в новой квартире, планировали ее обставлять потихоньку — покупать технику постепенно. Но глядя на то, что творится с ценами, решили ускориться. Затянули пояса потуже и купили все по максимуму — холодильник, другую бытовую технику для кухни. Сейчас, наблюдая за тем, что творится в магазинах с ценами, понимаем, что поступили правильно. Хотя многие родственники нас отговаривали и даже смеялись, называли паникерами», — признается Анастасия.
В 2025 году основной удар ждет не потенциальных покупателей жилья, но, скорее, арендаторов. В Ростове-на-Дону, как, впрочем, и в других крупных российских городах, снять квартиру станет ощутимо дороже — как минимум на 10%. В случае реализации пессимистичного прогноза аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожает на 25%. В числе причин — отмена в стране программы льготной ипотеки, и все те же ключевая ставка и инфляция.
Для тех немногих, кто все-таки планировал покупку квартиры в 2025 году, есть неплохие новости: новостройки, конечно, дорожать тоже будут, но умеренно. Согласно прогнозу, рост составит от пяти до семи процентов относительно уровня инфляции (официальной).
Однако квартиру в новостройке мало купить — ее нужно еще отремонтировать. И эта задача для многих ростовчан рискует стать финансово неподъемной. В 2025 году ремонт подорожает на 30% как минимум, столько же прибавят в цене и строительные материалы. Сильнее всего подорожают, конечно же, импортные товары — например, плитка, сантехническое оборудование, гипсокартон.
В то же время ремонтные работы и стройматериалы подорожают на 30%. Особо вырастут в цене импортная сантехника, плитка и гипсокартон. Услуги мастеров тоже станут дороже.
О том, как ростовчане относятся к росту цен на продукты, красноречиво свидетельствует комментарий нашей читательницы Александры, жительницы Ростова-на-Дону.
«В магазин стало ходить без преувеличения страшно. Раньше, конечно, замечали, как что-то дорожает, что-то дешевеет. Теперь это бросается в глаза. Впервые за несколько лет стала изучать чеки, а примерно половину всех продуктов покупают только по акциям», — признается она.
В начале 2025 года ростовчанам стоит ждать повышения стоимости фруктов и овощей. Впрочем, это, скорее, традиционная история, поскольку в этот период цены на эти продовольственные товары растут всегда. В этом году можно ориентироваться на удорожание в диапазоне от трех до десяти процентов, ну, а что будет дальше — зависит исключительно от урожая и от погоды.
Кстати, многие жители Ростовской области уже вынуждены пересмотреть свой рацион из-за цен на продукты. Так, Сергей из Волгодонска рассказал нашему изданию о том, что ему постепенно приходится отказываться от ряда привычных продуктов, поскольку их стоимость стала для него неподъемной.
«Те продукты, которые буквально год назад я покупал регулярно и особо не задумываясь, подорожали настолько, что покупать я их волевым решением перестал. Пришлось расстаться с любимым маслом. По акции я раньше мог купить его меньше чем за 200 рублей, сейчас не могу найти его по цене ниже 300. Стал покупать меньше рыбы, хотя раньше регулярно запекал дома ту же форель. Сейчас не могу себе позволить не то, что форель, но даже треску, и даже в замороженном виде. Когда вижу, цену почти в тысячу меньше чем за полкило — уже ничего не хочется», — признается он.