Бизнес в Ростовской области начал массово «красть» энергию

Posted 4 февраля, 18:30
Published 4 февраля, 18:30
Modified 4 февраля, 18:32
Updated 4 февраля, 18:32
Компания зафиксировала в 2024 году 1 598 случаев незаконного использования электроэнергии предпринимателями и компаниями. Это — в 10 раз больше, чем в 2023 году. В список попали магазины, автомастерские, салоны красоты, гостевые дома и другие коммерческие организации.
С 1 180 нарушителями компания заключила договоры по корректным тарифам, а остальные получили официальные оферты. Сообщается, что в случае отказа подписания материалы передадут в суд.
Ранее организация «ТНС Энерго» подала иск на администрацию Семикаракорского района из-за долгов за свет.