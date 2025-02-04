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Posted 4 февраля, 18:30

Published 4 февраля, 18:30

Modified 4 февраля, 18:32

Updated 4 февраля, 18:32

Бизнес в Ростовской области начал массово «красть» энергию

Бизнес в Ростовской области начал массово «красть» энергию

4 февраля 2025, 18:30
Фото: 1MI. Бизнес в Ростовской области начал массово «красть» энергию

В Ростовской област 1,5 тысячи бизнесменов недоплачивали деньги за электричество

Ростовские энергетики выявили более 1,5 тысячи случаев незаконного коммерческого потребления электроэнергии. Информацию об этом рассказала компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Компания зафиксировала в 2024 году 1 598 случаев незаконного использования электроэнергии предпринимателями и компаниями. Это — в 10 раз больше, чем в 2023 году. В список попали магазины, автомастерские, салоны красоты, гостевые дома и другие коммерческие организации.

С 1 180 нарушителями компания заключила договоры по корректным тарифам, а остальные получили официальные оферты. Сообщается, что в случае отказа подписания материалы передадут в суд.

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Ранее организация «ТНС Энерго» подала иск на администрацию Семикаракорского района из-за долгов за свет.

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