Бизнес в Ростовской области начал массово «красть» энергию

Компания зафиксировала в 2024 году 1 598 случаев незаконного использования электроэнергии предпринимателями и компаниями. Это — в 10 раз больше, чем в 2023 году. В список попали магазины, автомастерские, салоны красоты, гостевые дома и другие коммерческие организации.