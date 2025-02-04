Больше 30 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества 4 февраля

Posted 4 февраля, 08:34
Published 4 февраля, 08:34
Modified 4 февраля, 08:36
Updated 4 февраля, 08:36
Накануне ночью начался мощный снегопад, а ветер усилился до 20 метров в секунду (72 километра в час). Из-за метели, вероятно, оборвались провода. Речь идет о западе и юге региона. К ним относятся Неклиновский, Матвеево-Курганский, Песчанокопский, Сальский, Егорлыкский районы и город Таганрог.
— В восстановительных работах задействованы 37 бригад: 98 специалистов и 41 единица техники, — отчитались в компании «Россети Юг».
Сообщить о нарушениях в работе электричества или поврежденных энергообъектов можно по номеру «горячей линии»: 8-800-220-0-220.
Ранее RostovGazeta подробно сообщила обо всех ЧП, связанных с непогодой.