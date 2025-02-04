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Posted 4 февраля, 08:34

Published 4 февраля, 08:34

Modified 4 февраля, 08:36

Updated 4 февраля, 08:36

Из-за метели 4 февраля часть Ростовской области осталась без электричества

Больше 30 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества 4 февраля

4 февраля 2025, 08:34
Фото: donland.ru. Из-за метели 4 февраля часть Ростовской области осталась без электричества
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Электричество пропало в некоторых населенных пунктах Ростовской области. Об этом 4 февраля сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Накануне ночью начался мощный снегопад, а ветер усилился до 20 метров в секунду (72 километра в час). Из-за метели, вероятно, оборвались провода. Речь идет о западе и юге региона. К ним относятся Неклиновский, Матвеево-Курганский, Песчанокопский, Сальский, Егорлыкский районы и город Таганрог.

— В восстановительных работах задействованы 37 бригад: 98 специалистов и 41 единица техники, — отчитались в компании «Россети Юг».
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Сообщить о нарушениях в работе электричества или поврежденных энергообъектов можно по номеру «горячей линии»: 8-800-220-0-220.

Ранее RostovGazeta подробно сообщила обо всех ЧП, связанных с непогодой.

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