Больше 30 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества 4 февраля

Накануне ночью начался мощный снегопад, а ветер усилился до 20 метров в секунду (72 километра в час). Из-за метели, вероятно, оборвались провода. Речь идет о западе и юге региона. К ним относятся Неклиновский, Матвеево-Курганский, Песчанокопский, Сальский, Егорлыкский районы и город Таганрог.