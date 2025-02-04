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Posted 4 февраля, 06:45

Published 4 февраля, 06:45

Modified 4 февраля, 06:47

Updated 4 февраля, 06:47

Десятки деревьев упали в Ростове из-за мокрого снега

Больше 40 деревьев упали в Ростове из-за мокрого снега

4 февраля 2025, 06:45
Фото: rostovgazeta.ru. Десятки деревьев упали в Ростове из-за мокрого снега
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
В Ростове-на-Дону ночной снегопад привел к падению нескольких десятков деревьев — и это только те, о которых уже известно спасателям. В службу ГО и ЧС пока что поступила информация о 41 упавшем дереве.

За утро 4 февраля служба УГО и ЧС Ростова ликвидировало последствия только пяти происшествий. Остальные 36 держат на контроле и, вероятно, поочередно, выезжают на места ЧП.

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По данным на 09.30 мск, в результате падения деревьев никто не пострадал. Однако имущество у кого-то все-таки получило ущерб из-за падающих деревьев. В соцсетях люди делятся кадрами, как на их авто свалились мерзлые ветки, оставляя вмятины.

Ранее RostovGazeta сообщала о транспортном коллапсе, к которому привела непогода.

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