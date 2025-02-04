Больше 40 деревьев упали в Ростове из-за мокрого снега

Posted 4 февраля, 06:45
Published 4 февраля, 06:45
Modified 4 февраля, 06:47
Updated 4 февраля, 06:47
За утро 4 февраля служба УГО и ЧС Ростова ликвидировало последствия только пяти происшествий. Остальные 36 держат на контроле и, вероятно, поочередно, выезжают на места ЧП.
По данным на 09.30 мск, в результате падения деревьев никто не пострадал. Однако имущество у кого-то все-таки получило ущерб из-за падающих деревьев. В соцсетях люди делятся кадрами, как на их авто свалились мерзлые ветки, оставляя вмятины.
Ранее RostovGazeta сообщала о транспортном коллапсе, к которому привела непогода.