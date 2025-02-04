Больше 50 улиц из-за снега в Ростове-на-Дону остались без света. Когда его дадут?

Posted 4 февраля, 07:39
Published 4 февраля, 07:39
Modified 4 февраля, 07:41
Updated 4 февраля, 07:41
Электричество в Ростове-на-Дону начало пропадать еще ночью. Сначала без света остались жители Первомайского и Ворошиловского районов: улицы Орбитальная, Вселенная, Стартовая, Миронова, Лелюшенко и проспект Королева. Затем электроснабжение пропало в Железнодорожном районе: улицы Рельефная, Портовая, Володарского, Горбачева, Интернациональная, Амбулаторная и Литвинова.
Кроме того, утром электричество отключили в центре Ростова: улица Большая Садовая, проспект Буденновский, улицы Шаумяна, Московская и Пушкинская. Стоит отметить, что без света осталось еще как минимум 40 улиц, проспектов и СНТ.
Добавим, что коммунальщики оперативно приступают к устранению неполадок. Однако их настолько много, что сказать точно, как долго продлятся ремонтные работы нельзя. Сам «Донэнерго» обещает вернуть свет в течение трех часов.
Ранее снегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-Дону.