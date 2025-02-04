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Posted 4 февраля, 07:39

Published 4 февраля, 07:39

Modified 4 февраля, 07:41

Updated 4 февраля, 07:41

Массовые отключения электричества начались в Ростове-на-Дону из-за снега

Больше 50 улиц из-за снега в Ростове-на-Дону остались без света. Когда его дадут?

4 февраля 2025, 07:39
Фото: rostovgazeta.ru. Массовые отключения электричества начались в Ростове-на-Дону из-за снега

Больше 50 улиц остались без света в Ростове-на-Дону из-за снега

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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Часть Ростова-на-Дону осталась без света из-за последствий сильного снегопада, сообщает телеграм-канал АО «Донэнерго».

Электричество в Ростове-на-Дону начало пропадать еще ночью. Сначала без света остались жители Первомайского и Ворошиловского районов: улицы Орбитальная, Вселенная, Стартовая, Миронова, Лелюшенко и проспект Королева. Затем электроснабжение пропало в Железнодорожном районе: улицы Рельефная, Портовая, Володарского, Горбачева, Интернациональная, Амбулаторная и Литвинова.

Кроме того, утром электричество отключили в центре Ростова: улица Большая Садовая, проспект Буденновский, улицы Шаумяна, Московская и Пушкинская. Стоит отметить, что без света осталось еще как минимум 40 улиц, проспектов и СНТ.

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Добавим, что коммунальщики оперативно приступают к устранению неполадок. Однако их настолько много, что сказать точно, как долго продлятся ремонтные работы нельзя. Сам «Донэнерго» обещает вернуть свет в течение трех часов.

Ранее снегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-Дону.

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