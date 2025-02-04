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Posted 4 февраля, 12:24

Published 4 февраля, 12:24

Modified 4 февраля, 12:26

Updated 4 февраля, 12:26

Последствия снежного коллапса в Ростовской области

Что в Ростове-на-Дону устроил снегопад, к которому всю зиму готовились коммунальщики

4 февраля 2025, 12:24
Фото: rostovgazeta.ru. Последствия снежного коллапса в Ростовской области
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Утро 4 февраля у жителей Ростова и области не задалось. Не успели горожане порадоваться снегу, как уже столкнулись с проблемами из-за него. К чему привела метель на Дону, читайте в материале RostovGazeta.

Этой зимой снега в Ростове-на-Дону практически не было. То его заменял дождь, то мокрые хлопья моментально таяли из-за плюсовой температуры, то на смену осадкам и вовсе приходила теплая сухая погода. И вот в начале февраля синоптики сообщили о таком сильном снегопаде, что к нему заранее стали готовиться. Но и это не спасло — то ли недостаточно подготовились, то ли сил не хватило.

Подготовка к уборке снега

В администрации Ростова накануне вечером, 3 февраля, заявили, что коммунальные службы перевели в повышенный режим готовности. И.о. главы Александр Скрябин отчитался, что на улицах дежурит целая сотня единиц спецтехники и столько же человек. А к 5 утра вообще будет 700 дворников.

Но снегоуборочную технику ночью горожане видели либо стоящей в стороне, либо кружащей на площади перед областным правительством. Ростовчане даже усомнились в том, что кто-то действительно работал всю ночь, а не стоял и наблюдал за снегом.

Ведь судя по тому, что увидели люди утром, — уборки словно и не было. Либо ее только-только начинали.

Видео: rostovgazeta.ru. Ведь судя по тому, что увидели люди утром, — уборки словно и не было.

Падение деревьев

Позже выяснилось, что ночью падал не только снег, но и деревья. Растения валились под тяжестью мокрого снега на ветках. Некоторые из них помяли машины, приземлившись на них, другие оборвали провода. А одна из веток даже травмировала мужчину.

Всего в УГОЧС Ростова насчитали около 130 упавших растений. В первые несколько часов работы удалось ликвидировать последствия только пяти из них.

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Всего в УГОЧС Ростова насчитали больше 40 упавших растений.
Всего в УГОЧС Ростова насчитали больше 40 упавших растений.
Всего в УГОЧС Ростова насчитали больше 40 упавших растений.
Всего в УГОЧС Ростова насчитали больше 40 упавших растений.. Фото: Администрация Ростова

Транспортный коллапс и бешеные цены на такси

Из-за оборванных проводов на линию не смогли выйти несколько трамваев и троллейбусов. К счастью, из общественного транспорта есть альтернатива — автобусы. Но и те с трудом выполняли маршрут, пробираясь по грязной снежной каше. На некоторых участках дороги было настолько много этой смеси, что водители не могли подъехать к остановкам.

Тот, кто решил сэкономить время и поехать по своим делам на такси, явно потерял в деньгах. С утра из-за пробок в 8 баллов цены на поездки взвинтили в несколько раз. Добраться в центр города из удаленных районов стоило больше тысячи рублей. Речь идет о Левенцовке, Северном, Александровке и так далее. Около тысячи брали с жителей Батайска, которые направлялись в центр Ростова. А поездка по центру или в районе Сельмаша обходилась в 600-700 рублей за 15-минутную дорогу.

Транспортный коллапс и бешеные цены на такси
Транспортный коллапс и бешеные цены на такси
Транспортный коллапс и бешеные цены на такси
Транспортный коллапс и бешеные цены на такси
Транспортный коллапс и бешеные цены на такси. Фото: ТГ Suvorovsky/"Это Ростов»

Этим же утром были проблемы с железнодорожным транспортом. Десятки поездов задержались в пути на несколько часов. В ж/д компании это объясняют техническими причинами, но не исключено, что они тоже связаны с непогодой.

Что происходит в Ростовской области 4 февраля

Метель привела к коллапсу не только донскую столицу, но и другие населенные пункты региона. Например, на юге и западе области массово погас свет примерно у 30 тысяч человек. Энергетики объяснили это сильным снегом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Вероятно, снежный шторм и здесь валил деревья и обрывал провода. Аналогичная ситуация произошла и в Ростове — там без электричества остались 50 улиц.

На трассе М-4 «Дон» образовалась 13-километровая пробка из-за нечищеной дороги. Затор образовался недалеко от Каменска-Шахтинского. И грузовики, и легковушки намертво встали по дороге в сторону Воронежа. Пробка начинается от хутора Среднеговейный и тянется до хутора Калиновка.

Видео: ТГ «Это Ростов». Метель привела к коллапсу не только донскую столицу, но и другие населенные пункты региона.

Как решают проблему власти

Исполняющий обязанности главы администрации Александр Скрябин потребовал от ТСЖ и УК усилить работу по уборке снега на придомовых территориях. О коммунальщиках не было сказано ни слова. Вероятно, градоначальник не имеет претензий к их работе даже после того, как в соцсетях появились сотни снимков нечищеных дорог.

— Техника работала всю ночь, — отметил чиновник. — Но за короткое время выпало большое количество осадков. Высота снежного покрова превысила 20 сантиметров, что усложнило задачу.

Врио губернатора Юрий Слюсарь тоже заявил о необычайно большом количестве снега. По его словам, за ночь выпала треть месячной нормы осадков.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станислав Марченко рассказал, что ликвидация последствий снегопада идет полным ходом, начиная с ночи, а людям просто кажется, что улицы не убирают:

— Через 20 минут полотно дороги покрывалось плотным слоем снега, и нашим жителям казалось, что снег мы не убираем, работы по очистке и вывозу снега будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада, — заявил Станислав Марченко.
Врио губернатора Юрий Слюсарь тоже заявил о необычайно большом количестве снега.
Врио губернатора Юрий Слюсарь тоже заявил о необычайно большом количестве снега.. Фото: donland.ru

Примечательно, что именно к метели и готовились коммунальные службы (по крайней мере, должны были, судя по прогнозу). Однако каждый год как в первый раз им что-то мешает довести подготовку до конца и уже наконец дать отпор непогоде в оперативные сроки, не доводя ситуацию до коллапса.

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