Что в Ростове-на-Дону устроил снегопад, к которому всю зиму готовились коммунальщики

Тот, кто решил сэкономить время и поехать по своим делам на такси, явно потерял в деньгах. С утра из-за пробок в 8 баллов цены на поездки взвинтили в несколько раз. Добраться в центр города из удаленных районов стоило больше тысячи рублей. Речь идет о Левенцовке, Северном, Александровке и так далее. Около тысячи брали с жителей Батайска, которые направлялись в центр Ростова. А поездка по центру или в районе Сельмаша обходилась в 600-700 рублей за 15-минутную дорогу.