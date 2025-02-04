Что в Ростове-на-Дону устроил снегопад, к которому всю зиму готовились коммунальщики

Posted 4 февраля, 12:24
Published 4 февраля, 12:24
Modified 4 февраля, 12:26
Updated 4 февраля, 12:26
Этой зимой снега в Ростове-на-Дону практически не было. То его заменял дождь, то мокрые хлопья моментально таяли из-за плюсовой температуры, то на смену осадкам и вовсе приходила теплая сухая погода. И вот в начале февраля синоптики сообщили о таком сильном снегопаде, что к нему заранее стали готовиться. Но и это не спасло — то ли недостаточно подготовились, то ли сил не хватило.
В администрации Ростова накануне вечером, 3 февраля, заявили, что коммунальные службы перевели в повышенный режим готовности. И.о. главы Александр Скрябин отчитался, что на улицах дежурит целая сотня единиц спецтехники и столько же человек. А к 5 утра вообще будет 700 дворников.
Но снегоуборочную технику ночью горожане видели либо стоящей в стороне, либо кружащей на площади перед областным правительством. Ростовчане даже усомнились в том, что кто-то действительно работал всю ночь, а не стоял и наблюдал за снегом.
Ведь судя по тому, что увидели люди утром, — уборки словно и не было. Либо ее только-только начинали.
Позже выяснилось, что ночью падал не только снег, но и деревья. Растения валились под тяжестью мокрого снега на ветках. Некоторые из них помяли машины, приземлившись на них, другие оборвали провода. А одна из веток даже травмировала мужчину.
Всего в УГОЧС Ростова насчитали около 130 упавших растений. В первые несколько часов работы удалось ликвидировать последствия только пяти из них.
Из-за оборванных проводов на линию не смогли выйти несколько трамваев и троллейбусов. К счастью, из общественного транспорта есть альтернатива — автобусы. Но и те с трудом выполняли маршрут, пробираясь по грязной снежной каше. На некоторых участках дороги было настолько много этой смеси, что водители не могли подъехать к остановкам.
Тот, кто решил сэкономить время и поехать по своим делам на такси, явно потерял в деньгах. С утра из-за пробок в 8 баллов цены на поездки взвинтили в несколько раз. Добраться в центр города из удаленных районов стоило больше тысячи рублей. Речь идет о Левенцовке, Северном, Александровке и так далее. Около тысячи брали с жителей Батайска, которые направлялись в центр Ростова. А поездка по центру или в районе Сельмаша обходилась в 600-700 рублей за 15-минутную дорогу.
Этим же утром были проблемы с железнодорожным транспортом. Десятки поездов задержались в пути на несколько часов. В ж/д компании это объясняют техническими причинами, но не исключено, что они тоже связаны с непогодой.
Метель привела к коллапсу не только донскую столицу, но и другие населенные пункты региона. Например, на юге и западе области массово погас свет примерно у 30 тысяч человек. Энергетики объяснили это сильным снегом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Вероятно, снежный шторм и здесь валил деревья и обрывал провода. Аналогичная ситуация произошла и в Ростове — там без электричества остались 50 улиц.
На трассе М-4 «Дон» образовалась 13-километровая пробка из-за нечищеной дороги. Затор образовался недалеко от Каменска-Шахтинского. И грузовики, и легковушки намертво встали по дороге в сторону Воронежа. Пробка начинается от хутора Среднеговейный и тянется до хутора Калиновка.
Исполняющий обязанности главы администрации Александр Скрябин потребовал от ТСЖ и УК усилить работу по уборке снега на придомовых территориях. О коммунальщиках не было сказано ни слова. Вероятно, градоначальник не имеет претензий к их работе даже после того, как в соцсетях появились сотни снимков нечищеных дорог.
— Техника работала всю ночь, — отметил чиновник. — Но за короткое время выпало большое количество осадков. Высота снежного покрова превысила 20 сантиметров, что усложнило задачу.
Врио губернатора Юрий Слюсарь тоже заявил о необычайно большом количестве снега. По его словам, за ночь выпала треть месячной нормы осадков.
Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станислав Марченко рассказал, что ликвидация последствий снегопада идет полным ходом, начиная с ночи, а людям просто кажется, что улицы не убирают:
— Через 20 минут полотно дороги покрывалось плотным слоем снега, и нашим жителям казалось, что снег мы не убираем, работы по очистке и вывозу снега будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада, — заявил Станислав Марченко.
Примечательно, что именно к метели и готовились коммунальные службы (по крайней мере, должны были, судя по прогнозу). Однако каждый год как в первый раз им что-то мешает довести подготовку до конца и уже наконец дать отпор непогоде в оперативные сроки, не доводя ситуацию до коллапса.