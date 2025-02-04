Деревья массово падают на машины после снегопада в Ростове

Горожане утверждают, что еще летом просили срубить злополучное дерево — оно было аварийным, по мнению местных жителей. Ростовчане обратились с просьбой в администрацию Ворошиловского района, а там обещали обследовать и принять решения. Вероятно, решением было подождать зимы, когда дерево самоликвидируется.