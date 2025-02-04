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Posted 4 февраля, 07:17

Published 4 февраля, 07:17

Modified 4 февраля, 07:19

Updated 4 февраля, 07:19

Деревья массово падают на машины после снегопада в Ростове

Деревья массово падают на машины после снегопада в Ростове

4 февраля 2025, 07:17
Фото: rostovgazeta.ru. Деревья массово падают на машины после снегопада в Ростове
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
В Ростове деревья, на которые налип мокрый снег, под тяжестью подмерзших осадков падают на припаркованные автомобили. Кадры последствий ЧП публикуют местные telegram-каналы.

На записи видеорегистратора, появившейся в telegram-канале «Это Ростов новости», слышно грохот. Затем кадры сменяются фотографией машины, на капот которой приземлился массивный ствол дерева. По словам автора ролика, ЧП случилось на улице Орбитальной, 78.

Горожане утверждают, что еще летом просили срубить злополучное дерево — оно было аварийным, по мнению местных жителей. Ростовчане обратились с просьбой в администрацию Ворошиловского района, а там обещали обследовать и принять решения. Вероятно, решением было подождать зимы, когда дерево самоликвидируется.

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Фото: ТГ «Это Ростов»
— Самое смешное, что если бы жители сами спилили это дерево, то им бы выписали штраф, — пишут в комментариях подписчики.
— У нас тоже недалеко от работы дерево упало. Слава богу, никто не пострадал, но провода оборваны и движение затруднено, — делятся жители других районов.

Всего в УГОЧС Ростова насчитали пока больше 40 упавших растений.

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