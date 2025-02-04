Десятки поездов задерживаются в пути из-за снегопада в Ростовской области

Posted 4 февраля, 08:19
Published 4 февраля, 08:19
Modified 4 февраля, 08:21
Updated 4 февраля, 08:21
На час задержали поезд № 6164 Лихая — Ростов, который застрял на станции Персиановка, и № 6402 Ростов — Батайск, который на полчаса дольше стоял в донской столице.
Также в Персиановке на два часа задержали поезд № 6162 Лихая — Ростов, а в Каменоломнях на 25 минут — поезд № 6518/6516 Кутейниково — Ростов. В аналогичной ситуации оказались пассажиры поездов Ростов — Краснодар (составы № 6274/6263/6265/6267). Они опоздали на 25 минут, задержавшись на станции 1735-го километра.
Еще на час позже прибыл поезд № 6155 Ростов — Лихая, стоявший в Цикуновке, № 6157 того же направления, застрявший в Александровке, и № 7112 Кизитеринка — Ростов, который выехал спустя 23 минуты.
В СКППК объясняют это техническими причинами. Не исключено, что задержка может быть связана с недавней непогодой. В Ростовской области ночью была метель, которая привела к коллапсу.