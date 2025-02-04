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Posted 4 февраля, 08:19

Published 4 февраля, 08:19

Modified 4 февраля, 08:21

Updated 4 февраля, 08:21

Десятки поездов задерживаются в пути из-за снегопада в Ростовской области

Десятки поездов задерживаются в пути из-за снегопада в Ростовской области

4 февраля 2025, 08:19
Фото: 1MI. Десятки поездов задерживаются в пути из-за снегопада в Ростовской области
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
В Ростовской области задерживаются десятки поездов. Об этом 4 февраля сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

На час задержали поезд № 6164 Лихая — Ростов, который застрял на станции Персиановка, и № 6402 Ростов — Батайск, который на полчаса дольше стоял в донской столице.

Также в Персиановке на два часа задержали поезд № 6162 Лихая — Ростов, а в Каменоломнях на 25 минут — поезд № 6518/6516 Кутейниково — Ростов. В аналогичной ситуации оказались пассажиры поездов Ростов — Краснодар (составы № 6274/6263/6265/6267). Они опоздали на 25 минут, задержавшись на станции 1735-го километра.

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Еще на час позже прибыл поезд № 6155 Ростов — Лихая, стоявший в Цикуновке, № 6157 того же направления, застрявший в Александровке, и № 7112 Кизитеринка — Ростов, который выехал спустя 23 минуты.

В СКППК объясняют это техническими причинами. Не исключено, что задержка может быть связана с недавней непогодой. В Ростовской области ночью была метель, которая привела к коллапсу.

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