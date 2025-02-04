Десятки поездов задерживаются в пути из-за снегопада в Ростовской области

Также в Персиановке на два часа задержали поезд № 6162 Лихая — Ростов, а в Каменоломнях на 25 минут — поезд № 6518/6516 Кутейниково — Ростов. В аналогичной ситуации оказались пассажиры поездов Ростов — Краснодар (составы № 6274/6263/6265/6267). Они опоздали на 25 минут, задержавшись на станции 1735-го километра.