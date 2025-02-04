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Posted 4 февраля, 14:32

Published 4 февраля, 14:32

Modified 4 февраля, 14:34

Updated 4 февраля, 14:34

Глава Минфина Ростовской области Федотова не признала вину на допросе

Глава Минфина Ростовской области Федотова не признала вину на допросе

4 февраля 2025, 14:32
Фото: 1MI. Глава Минфина Ростовской области Федотова не признала вину на допросе
Глава Министерства финансов Ростовской области Лилия Федотова не признала на допросе вину по делу о превышении полномочий. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на следователя в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Напомним, 3 февраля на парковке возле здания правительства Ростовской области силовики задержали Федотову. Сразу после этого начались обыски.

В отношении главы Минфина возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. По версии следствия, Федотова взяла несколько кредитов в коммерческом банке для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей.

Однако на этот момент в бюджете региона были свободные остатки средств, которые можно было использовать. Таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.

«Федотова вину не признала в ходе допроса», — цитирует ТАСС следователя.

В данный момент Федотовой избирают меру пресечения.

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