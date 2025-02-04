Глава Минфина Ростовской области Федотова не признала вину на допросе

Posted 4 февраля, 14:32
Published 4 февраля, 14:32
Modified 4 февраля, 14:34
Updated 4 февраля, 14:34
Напомним, 3 февраля на парковке возле здания правительства Ростовской области силовики задержали Федотову. Сразу после этого начались обыски.
В отношении главы Минфина возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. По версии следствия, Федотова взяла несколько кредитов в коммерческом банке для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей.
Однако на этот момент в бюджете региона были свободные остатки средств, которые можно было использовать. Таким образом бюджету был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.
«Федотова вину не признала в ходе допроса», — цитирует ТАСС следователя.
В данный момент Федотовой избирают меру пресечения.