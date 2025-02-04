Главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову арестовали на два месяца

По версии следователей, Федотова взяла несколько кредитов для нужд региона на 12 миллиардов рублей под проценты. Однако на этот момент в бюджете региона были средства, которыми можно было распоряжаться. Таким образом казне был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.