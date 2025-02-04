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Posted 4 февраля, 17:15

Published 4 февраля, 17:15

Modified 4 февраля, 17:17

Updated 4 февраля, 17:17

Главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову арестовали на два месяца

Главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову арестовали на два месяца

4 февраля 2025, 17:15
Фото: 1MI.
Суд арестовал министра финансов Ростовской области Лилию Федотову на два месяца. Об этом рассказал ТАСС.

Напомним, Федотову задержали 3 февраля у здания регионального правительства. Сразу после этого начались обыски. В отношении главы Минфина возбудили дело по признакам превышения служебных полномочий.

По версии следователей, Федотова взяла несколько кредитов для нужд региона на 12 миллиардов рублей под проценты. Однако на этот момент в бюджете региона были средства, которыми можно было распоряжаться. Таким образом казне был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.

В отношении министра возбуждено дело о превышении полномочий.

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Позже выяснилось, что Федотова не признала вину во время допроса.

«Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует ТАСС решение суда.
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