Главу Минфина Ростовской области Лилию Федотову арестовали на два месяца

Posted 4 февраля, 17:15
Published 4 февраля, 17:15
Modified 4 февраля, 17:17
Updated 4 февраля, 17:17
Напомним, Федотову задержали 3 февраля у здания регионального правительства. Сразу после этого начались обыски. В отношении главы Минфина возбудили дело по признакам превышения служебных полномочий.
По версии следователей, Федотова взяла несколько кредитов для нужд региона на 12 миллиардов рублей под проценты. Однако на этот момент в бюджете региона были средства, которыми можно было распоряжаться. Таким образом казне был нанесен ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.
В отношении министра возбуждено дело о превышении полномочий.
Позже выяснилось, что Федотова не признала вину во время допроса.
«Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует ТАСС решение суда.