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Posted 4 февраля, 16:50

Published 4 февраля, 16:50

Modified 4 февраля, 16:52

Updated 4 февраля, 16:52

Появились кадры смертельного ДТП с четырьмя фурами на М-4 в Ростовской области

Груды металла: кадры смертельного ДТП с четырьмя фурами на М-4 в Ростовской области

4 февраля 2025, 16:50
Фото: 1MI. Появились кадры смертельного ДТП с четырьмя фурами на М-4 в Ростовской области

Появились кадры смертельного ДТП с четырьмя фурами на М-4 в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием четырех большегрузов, жертвой которого стал один человек. Кадры очевидцев опубликовала RostovGazeta.

Напомним, массовое ДТП произошло в 11.30 на 959-м километре М-4 «Дон».

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель большегруза марки Volvo превысил скорость и врезался в фуру Scania под управлением 62-летнего мужчины. Затем автомобиль протаранил грузовик DAF, который от удара врезался в ещё одну машину Scania.

В результате погиб один человек. Это — водитель фуры марки Volvo.

На кадрах, которые предоставили очевидцы, видно, что один из автомобилей, который стоит позади ряда остальных большегрузов, сильно поврежден. Передняя часть машины превратилась в груду металла и отлетела вниз.

Массовое ДТП произошло на заснеженной трассе в Ростовской области
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