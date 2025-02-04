Груды металла: кадры смертельного ДТП с четырьмя фурами на М-4 в Ростовской области

Posted 4 февраля, 16:50
Published 4 февраля, 16:50
Modified 4 февраля, 16:52
Updated 4 февраля, 16:52
Напомним, массовое ДТП произошло в 11.30 на 959-м километре М-4 «Дон».
В Госавтоинспекции рассказали, что водитель большегруза марки Volvo превысил скорость и врезался в фуру Scania под управлением 62-летнего мужчины. Затем автомобиль протаранил грузовик DAF, который от удара врезался в ещё одну машину Scania.
В результате погиб один человек. Это — водитель фуры марки Volvo.
На кадрах, которые предоставили очевидцы, видно, что один из автомобилей, который стоит позади ряда остальных большегрузов, сильно поврежден. Передняя часть машины превратилась в груду металла и отлетела вниз.