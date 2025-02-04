Грузовой поезд протаранил легковушку на переезде в Ростовской области

Posted 4 февраля, 12:57
Published 4 февраля, 12:57
Modified 4 февраля, 12:59
Updated 4 февраля, 12:59
Инцидент произошел 4 февраля в 11.07 мск. В пресс-службе рассказали, что легковушка выехала на переезд между станциями Синявская и Морская. В этот момент к автомобилю приближался поезд.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы предотвратить столкновение. В итоге поезд протаранил легковой автомобиль. Уточняется, что никто не пострадал.
Напомним, железнодорожные пути — это место повышенной опасности. Во время их пересечения необходимо проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения.