rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 12:57

Published 4 февраля, 12:57

Modified 4 февраля, 12:59

Updated 4 февраля, 12:59

Грузовой поезд протаранил легковушку на переезде в Ростовской области

Грузовой поезд протаранил легковушку на переезде в Ростовской области

4 февраля 2025, 12:57
Фото: 50.mchs.gov.ru. иллюстрация. Грузовой поезд протаранил легковушку на переезде в Ростовской области
На переезде в Ростовской области произошла авария с участием легковушки и грузового поезда. Об этом рассказали в пресс-службе СКЖД.

Инцидент произошел 4 февраля в 11.07 мск. В пресс-службе рассказали, что легковушка выехала на переезд между станциями Синявская и Морская. В этот момент к автомобилю приближался поезд.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы предотвратить столкновение. В итоге поезд протаранил легковой автомобиль. Уточняется, что никто не пострадал.

Напомним, железнодорожные пути — это место повышенной опасности. Во время их пересечения необходимо проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения.

Массовое ДТП произошло на заснеженной трассе в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее подобный инцидент в регионе привел к смерти мужчины.

Читайте также:
Водитель погиб в ДТП с перевертышем на трассе «Ростов — Ставрополь»«Остался только корпус»: появились кадры горящего автомобиля на Вавилова в РостовеКуски летели по дороге: страшное ДТП с погибшими в Ростовской области попало на видео
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Поезд#Последние новости Ростова на сегодня#СКЖД#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика