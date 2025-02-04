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Posted 4 февраля, 08:17

Published 4 февраля, 08:17

Modified 4 февраля, 08:19

Updated 4 февраля, 08:19

И. о. главы администрации Ростова потребовал усилить работу по уборке снега

И. о. главы администрации Ростова потребовал ускорить уборку снега

4 февраля 2025, 08:17
Фото: rostovgazeta.ru. И. о. главы администрации Ростова потребовал усилить работу по уборке снега
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин прокомментировал коллапс из-за снегопада. Чиновник потребовал усилить работу по уборке снега, но касается это только дворников УК И ТСЖ. К работе городских коммунальщиков, вероятно, вопросов нет.

В Ростове продолжают убирать снег после ночной непогоды. Утром 4 февраля все дороги и тропинки замело сантиметров на 20. Аварийные деревья попадали под тяжестью мокрого снега, оборвали провода и помяли машины. Троллейбусы и трамваи не смогли выйти на линию, а автобусы с трудом передвигались по грязной каше на дорогах. Возле некоторых остановок было так много снега, что водители даже не могли к ним подъехать — людям приходилось бегать за транспортом.

В администрации накануне заявили, что ожидают непогоду и потому переводят коммунальные службы в режим повышенной готовности. Однако к утру выяснилось, что готовность была недостаточно повышена для рекордного снегопада.

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— Ночью за короткое время выпало большое количество осадков, что усложнило задачу, — объяснил Александр Скрябин.

Вопросов к городским коммунальщикам, очевидно, нет. А вот УК и ТСЖ исполняющий обязанности главы поручил усилить работу по уборке внутридомовых территорий.

Также в списке поручений было оперативное реагирование на обращения горожан и такое же оперативное реагирование ресурсоснабжающих организаций на аварийные ситуации.

Ранее ростовчане показали, как коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности, усердно вычищая площадь перед зданием правительства.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Непогода#Снегопад#Уборка снега#Ростов#Аварийные ситуации#УК#Коммунальные службы#ТСЖ#Александр Скрябин
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