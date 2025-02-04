И. о. главы администрации Ростова потребовал ускорить уборку снега

В Ростове продолжают убирать снег после ночной непогоды. Утром 4 февраля все дороги и тропинки замело сантиметров на 20. Аварийные деревья попадали под тяжестью мокрого снега, оборвали провода и помяли машины. Троллейбусы и трамваи не смогли выйти на линию, а автобусы с трудом передвигались по грязной каше на дорогах. Возле некоторых остановок было так много снега, что водители даже не могли к ним подъехать — людям приходилось бегать за транспортом.