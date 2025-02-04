И. о. главы администрации Ростова потребовал ускорить уборку снега

Posted 4 февраля, 08:17
Published 4 февраля, 08:17
Modified 4 февраля, 08:19
Updated 4 февраля, 08:19
В Ростове продолжают убирать снег после ночной непогоды. Утром 4 февраля все дороги и тропинки замело сантиметров на 20. Аварийные деревья попадали под тяжестью мокрого снега, оборвали провода и помяли машины. Троллейбусы и трамваи не смогли выйти на линию, а автобусы с трудом передвигались по грязной каше на дорогах. Возле некоторых остановок было так много снега, что водители даже не могли к ним подъехать — людям приходилось бегать за транспортом.
В администрации накануне заявили, что ожидают непогоду и потому переводят коммунальные службы в режим повышенной готовности. Однако к утру выяснилось, что готовность была недостаточно повышена для рекордного снегопада.
— Ночью за короткое время выпало большое количество осадков, что усложнило задачу, — объяснил Александр Скрябин.
Вопросов к городским коммунальщикам, очевидно, нет. А вот УК и ТСЖ исполняющий обязанности главы поручил усилить работу по уборке внутридомовых территорий.
Также в списке поручений было оперативное реагирование на обращения горожан и такое же оперативное реагирование ресурсоснабжающих организаций на аварийные ситуации.
Ранее ростовчане показали, как коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности, усердно вычищая площадь перед зданием правительства.