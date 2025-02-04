«Людям казалось, что снег не убирают»: власти Ростова оправдались за улицы в сугробах

По словам Марченко, снегоуборочные работы начались сразу после начала непогоды. Сначала на улицы пустили спецтехнику, а затем к ней присоединились дворники. Для уборки некоторый жилых массивов были даны особые поручения. Ситуация стабильна, улицы чистились. Однако через 20 минут снег, снова покрывал все. Именно из-за это ростовчанам могло показаться, что тротуары и проезжие части никто не убирал.