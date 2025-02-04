«Людям казалось, что снег не убирают»: власти Ростова оправдались за улицы в сугробах

Posted 4 февраля, 12:02
Published 4 февраля, 12:02
Modified 4 февраля, 12:04
Updated 4 февраля, 12:04
По словам Марченко, снегоуборочные работы начались сразу после начала непогоды. Сначала на улицы пустили спецтехнику, а затем к ней присоединились дворники. Для уборки некоторый жилых массивов были даны особые поручения. Ситуация стабильна, улицы чистились. Однако через 20 минут снег, снова покрывал все. Именно из-за это ростовчанам могло показаться, что тротуары и проезжие части никто не убирал.
«Мы увеличили штат техники до 170 единиц. Цикл работы был непрерывный и не останавливался ни на минуту. С пяти утра заступил дополнительный штат дворников в количестве 700 человек», — отметил Марченко.
«Через 20 минут полотно дороги покрывалось плотным слоем снега, и нашим жителям казалось, что снег мы не убираем, работы по очистке и вывозу снега будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада», — подчеркнул Станислав Марченко.
Однако жители города утверждают, что что-то не сходится: «Первая снегоуборочная машина приехала в Октябрьский район в начале десятого утра».
«Увы, эффекта не было. Еще нужна машина, чтобы посыпать дорогу», — добавила пользователь.
До этого стало известно, что треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля.