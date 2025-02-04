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Posted 4 февраля, 12:02

Published 4 февраля, 12:02

Modified 4 февраля, 12:04

Updated 4 февраля, 12:04

Марченко: ростовчанам показалось, что снегоуборочная техника не работает

«Людям казалось, что снег не убирают»: власти Ростова оправдались за улицы в сугробах

4 февраля 2025, 12:02
Фото: Администрация Ростова. Марченко: ростовчанам показалось, что снегоуборочная техника не работает

Власти Ростова заявили, что людям только кажется, что снег никто не убирает

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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Станислав Марченко рассказал, что ликвидация последствий снегопада идет полным ходом, начиная с ночи. В связи с этим ростовчанам только кажется, что улицы никто не убирает, сообщает телеграм-канал горадминистрации.

По словам Марченко, снегоуборочные работы начались сразу после начала непогоды. Сначала на улицы пустили спецтехнику, а затем к ней присоединились дворники. Для уборки некоторый жилых массивов были даны особые поручения. Ситуация стабильна, улицы чистились. Однако через 20 минут снег, снова покрывал все. Именно из-за это ростовчанам могло показаться, что тротуары и проезжие части никто не убирал.

«Мы увеличили штат техники до 170 единиц. Цикл работы был непрерывный и не останавливался ни на минуту. С пяти утра заступил дополнительный штат дворников в количестве 700 человек», — отметил Марченко.

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Видео: Администрация Ростова. Марченко: ростовчанам показалось, что снегоуборочная техника не работает

«Через 20 минут полотно дороги покрывалось плотным слоем снега, и нашим жителям казалось, что снег мы не убираем, работы по очистке и вывозу снега будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада», — подчеркнул Станислав Марченко.

Однако жители города утверждают, что что-то не сходится: «Первая снегоуборочная машина приехала в Октябрьский район в начале десятого утра».

«Увы, эффекта не было. Еще нужна машина, чтобы посыпать дорогу», — добавила пользователь.

До этого стало известно, что треть месячной нормы снега выпала в Ростовской области 4 февраля.

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