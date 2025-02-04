Массовое ДТП произошло на заснеженной трассе в Ростовской области

Posted 4 февраля, 09:36
Published 4 февраля, 09:36
Modified 4 февраля, 10:51
Updated 4 февраля, 10:51
Авария произошла во вторник утром, 4 февраля, на трассе «Азов — Староминская» в Ростовской области. Предположительно, из-за большого количества снега водители не смогли справиться с управлением и начали врезаться друг в друга.
На кадрах видно, что две раскуроченные легковушки вылетели за пределы трассы. Также в цепочку столкновений попала автоцистерна и «Газель». При этом автор поста пишет, что в ДТП пострадали и погибли люди.
Дончане шокированы тем, что происходит сегодня в регионе: «Вот где настоящая беда, а мы ноем, что дорожки не чищены».
«Ребят, лучше один раз опоздать, чем больше потом никуда не успеть», — пишет пользователь.
Добавим, что позже Госавтоинспекция Ростовской области рассказала, что инициатором ДТП был водитель «Лада Приора», который выехал на встречную полосу и влетел в ГАЗель Next. Затем грузовик IVECO в составе полуприцепа LAG, двигающийся позади «Газели», также врезался в нее. В аварии пострадали четыре человека, но никто не умер. Все раненные доставлены в больницу.
Ранее снегопад спровоцировал 13-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» у Каменска.