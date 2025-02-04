Массовое ДТП произошло на заснеженной трассе в Ростовской области

Добавим, что позже Госавтоинспекция Ростовской области рассказала, что инициатором ДТП был водитель «Лада Приора», который выехал на встречную полосу и влетел в ГАЗель Next. Затем грузовик IVECO в составе полуприцепа LAG, двигающийся позади «Газели», также врезался в нее. В аварии пострадали четыре человека, но никто не умер. Все раненные доставлены в больницу.