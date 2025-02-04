Министр финансов Ростовской области заявила в суде, что боится умереть в СИЗО

Posted 4 февраля, 19:23
Published 4 февраля, 19:23
Modified 4 февраля, 19:25
Updated 4 февраля, 19:25
Как сообщает «Политаналитика», признание прозвучало после того, как прокурор настоял на заключении под стражей Лилии Федотовой. Тогда сторона защиты предложила избрать более мягкую меру пресечения (например, домашний арест или подписка о невыезде). Министр финансов уточнила, что страдает однотогенным гайморитом.
— Мне требуется хирургическое вмешательство, — рассказала 65-летняя Лилия Федотова. — Я могу умереть.
Однако суд не счел это достаточным для того, чтобы не отправлять министра в СИЗО. Ее взяли под стражу в зале суда. Она останется в следственном изоляторе до начала апреля.
Напомним, чиновницу подозревают по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, ее действия при оформлении кредита для бюджета региона причинили ему ущерб почти на 2 миллиарда рублей.