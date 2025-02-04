rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 19:23

Published 4 февраля, 19:23

Modified 4 февраля, 19:25

Updated 4 февраля, 19:25

Министр финансов Ростовской области сделала признание перед судом

Министр финансов Ростовской области заявила в суде, что боится умереть в СИЗО

4 февраля 2025, 19:23
Фото: тг Лилии Федотовой. Министр финансов Ростовской области сделала признание перед судом
В Ленинском районном суде Ростова избрали меру пресечения замгубернатора региона — министру финансов Лилии Федотовой. В ходе заседания 4 февраля чиновница сделала заявление, о котором прежде не говорила публично.

Как сообщает «Политаналитика», признание прозвучало после того, как прокурор настоял на заключении под стражей Лилии Федотовой. Тогда сторона защиты предложила избрать более мягкую меру пресечения (например, домашний арест или подписка о невыезде). Министр финансов уточнила, что страдает однотогенным гайморитом.

— Мне требуется хирургическое вмешательство, — рассказала 65-летняя Лилия Федотова. — Я могу умереть.
Стали известны подробности задержания главы Минфина Ростовской области
Узнать подробнее

Однако суд не счел это достаточным для того, чтобы не отправлять министра в СИЗО. Ее взяли под стражу в зале суда. Она останется в следственном изоляторе до начала апреля.

Напомним, чиновницу подозревают по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, ее действия при оформлении кредита для бюджета региона причинили ему ущерб почти на 2 миллиарда рублей.

Читайте также:
Силовики нагрянули с обысками в правительство Ростовской области. Что там происходит?«Она сама в эти игры не играла»: чем известна задержанная в Ростове министр финансовВ Следкоме назвали ущерб от действий министра финансов Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Бюджет#Кредит#СИЗО#Финансовые преступления#Превышение должностных полномочий#Министр финансов#Лилия Федотова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика