rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 17:09

Published 4 февраля, 17:09

Modified 4 февраля, 17:13

Updated 4 февраля, 17:13

В Ростове снегопад повалил 170 деревьев, а глава Гордумы формально подала в отставку

Министра отправили в СИЗО, а снегопад устроил коллапс. Что еще случилось в Ростове?

4 февраля 2025, 17:09
Фото: МЧС Ростовской области. В Ростове снегопад повалил 170 деревьев, а глава Гордумы формально подала в отставку
В Ростове-на-Дону сильный снегопад повалил почти 170 деревьев, подозреваемой в превышении должностных полномочий главе Минфина Ростовской области Федотовой избирают меру пресечения, а глава региона Зинаида Неярохина формально подала в отставку.
Почти 130 деревьев упало из-за сильного снегопада в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

170 деревьев

Сегодня, в ночь на 4 февраля, в Ростове прошел мощный снегопад, который вызвал настоящий коллапс на утро. В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более сотни звонков от ростовчан, а коммунальщики массово принялись за уборку снега.

В городе возникли проблемы с транспортом, застревали автобусы, на какое-то время приостановили работу троллейбусов и трамваев, дороги сковали пробки в 8 баллов.

Одно из последствий непогоды — поваленные деревья. Выяснилось, что из-за снегопада упали 169 деревьев. Некоторые из них свалились на провода, дороги, крыши и тротуары. Больше всего деревьев снегопад повалил в Советском и Октябрьском районах. Тысячи жителей города остались без света из-за аварийных ситуаций.

Также RostovGazeta рассказала, как скорая отказалась ехать на помощь к человеку, на которого рухнула большая ветка. Подробнее о последствиях снегопада читайте в сюжете.

Одно из последствий непогоды — поваленные деревья.
Одно из последствий непогоды — поваленные деревья.
Одно из последствий непогоды — поваленные деревья.. Фото: МЧС Ростовской области
«Сенсация не предвидится»: председатель Гордумы Ростова Неярохина не покинет пост
Узнать подробнее

«Сенсация не предвидится»

4 февраля в соцмедиа появились сведения о том, что глава Гордумы Ростова Зинаида Неярохина с 11 февраля уходит в отставку.

Позже депутат Наталья Оськина рассказала RostovGazeta, что Зинаида Неярохина подала в отставку лишь формально. Выяснилось, что по закону председатель Гордумы теперь не может быть главой города, так как эти две должности разделены.

«Таким образом, в администрации будет глава города, а в Думе — председатель», — объясняет депутат.

Именно из-за данных обстоятельств Зинаида Неярохина формально подала в отставку, сняв с названия своей должности приставку «глава города». И теперь она переизбирается председателем Думы.

«Сенсация пока не предвидится», — говорит Оськина.
Позже депутат Наталья Оськина рассказала RostovGazeta, что Зинаида Неярохина подала в отставку лишь формально.
Позже депутат Наталья Оськина рассказала RostovGazeta, что Зинаида Неярохина подала в отставку лишь формально.. Фото: Администрация Ростова
Глава Минфина Ростовской области Федотова не признала вину на допросе
Узнать подробнее

Удар по бюджету

3 февраля на парковке у здания правительства региона задержали главу Министерства финансов Лилию Федотову. Позже были проведены обыски.

Против Федотовой возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий. По данным следователей, она взяла несколько кредитов в банке для нужд региона на 12 миллиардов рублей под высокий процент.

При этом на этот момент в казне были свободные средства, которые можно было использовать. Таким образом Федотова нанесла ущерб бюджету в размере 1,9 миллиарда рублей.

Против Федотовой возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий.
Против Федотовой возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий.. Фото: donland.ru

Позже появилась информация, что на допросе глава министр не признала вину. В данный момент Федотовой избирали меру пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на 2 месяца.

Читайте также:
Глава Минфина Ростовской области Федотова не признала вину на допросеСтало известно, что изъяли во время обысков у главы Минфина Ростовской областиГлаву донского Минфина поймали на кредитах, пока на регион движется снежный шторм
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Отставка#Происшествия#Лилия Федотова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика