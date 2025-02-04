Министра отправили в СИЗО, а снегопад устроил коллапс. Что еще случилось в Ростове?

Posted 4 февраля, 17:09
Published 4 февраля, 17:09
Modified 4 февраля, 17:13
Updated 4 февраля, 17:13
Сегодня, в ночь на 4 февраля, в Ростове прошел мощный снегопад, который вызвал настоящий коллапс на утро. В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более сотни звонков от ростовчан, а коммунальщики массово принялись за уборку снега.
В городе возникли проблемы с транспортом, застревали автобусы, на какое-то время приостановили работу троллейбусов и трамваев, дороги сковали пробки в 8 баллов.
Одно из последствий непогоды — поваленные деревья. Выяснилось, что из-за снегопада упали 169 деревьев. Некоторые из них свалились на провода, дороги, крыши и тротуары. Больше всего деревьев снегопад повалил в Советском и Октябрьском районах. Тысячи жителей города остались без света из-за аварийных ситуаций.
Также RostovGazeta рассказала, как скорая отказалась ехать на помощь к человеку, на которого рухнула большая ветка. Подробнее о последствиях снегопада читайте в сюжете.
4 февраля в соцмедиа появились сведения о том, что глава Гордумы Ростова Зинаида Неярохина с 11 февраля уходит в отставку.
Позже депутат Наталья Оськина рассказала RostovGazeta, что Зинаида Неярохина подала в отставку лишь формально. Выяснилось, что по закону председатель Гордумы теперь не может быть главой города, так как эти две должности разделены.
«Таким образом, в администрации будет глава города, а в Думе — председатель», — объясняет депутат.
Именно из-за данных обстоятельств Зинаида Неярохина формально подала в отставку, сняв с названия своей должности приставку «глава города». И теперь она переизбирается председателем Думы.
«Сенсация пока не предвидится», — говорит Оськина.
3 февраля на парковке у здания правительства региона задержали главу Министерства финансов Лилию Федотову. Позже были проведены обыски.
Против Федотовой возбудили дело по признакам превышения должностных полномочий. По данным следователей, она взяла несколько кредитов в банке для нужд региона на 12 миллиардов рублей под высокий процент.
При этом на этот момент в казне были свободные средства, которые можно было использовать. Таким образом Федотова нанесла ущерб бюджету в размере 1,9 миллиарда рублей.
Позже появилась информация, что на допросе глава министр не признала вину. В данный момент Федотовой избирали меру пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на 2 месяца.