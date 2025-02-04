Министр транспорта искала проблемы в переполненном автобусе в Ростове

Posted 4 февраля, 16:03
Published 4 февраля, 16:03
Modified 4 февраля, 16:05
Updated 4 февраля, 16:05
Беликова пишет, что проблему со сложным ориентированием на остановках так и не решили. Министр обратила внимание на то, что маршрутное табло было заклеено рекламой, а автобус № 40 приехал забитым.
«Автобус был забитый, на остановке также было достаточно людей. Администрации города стоит обратить внимание», — пишет Беликова.
Из «минусов» глава Минтранса также отметила нерабочее табло с указанием даты и времени,
Несмотря на это, Алена Беликова подчеркнула и положительные стороны маршрута. Так, водитель останавливался по правилам, соблюдал график движения и был вежлив с пассажирами, а автобус был чистый и исправный.
Ранее Беликова проехалась на маршрутке № 51 и осталась недовольна. Сегодня, 4 февраля, она сообщила, что на маршрут начали добавлять более вместительный транспорт.