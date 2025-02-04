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Posted 4 февраля, 16:03

Published 4 февраля, 16:03

Modified 4 февраля, 16:05

Updated 4 февраля, 16:05

Глава донского Минтранса Алена Беликова дала оценку ростовскому автобусу

Министр транспорта искала проблемы в переполненном автобусе в Ростове

4 февраля 2025, 16:03
Фото: t.me/aobelikova61. Глава донского Минтранса Алена Беликова дала оценку ростовскому автобусу

Министр транспорта призвала власти Ростова решить проблему с забитыми автобусами

Министр транспорта региона Алена Беликова проехалась на автобусе № 40 и дала оценку его работе в своем телеграм-канале.

Беликова пишет, что проблему со сложным ориентированием на остановках так и не решили. Министр обратила внимание на то, что маршрутное табло было заклеено рекламой, а автобус № 40 приехал забитым.

«Автобус был забитый, на остановке также было достаточно людей. Администрации города стоит обратить внимание», — пишет Беликова.

Из «минусов» глава Минтранса также отметила нерабочее табло с указанием даты и времени,

Несмотря на это, Алена Беликова подчеркнула и положительные стороны маршрута. Так, водитель останавливался по правилам, соблюдал график движения и был вежлив с пассажирами, а автобус был чистый и исправный.

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Фото: t.me/aobelikova61

Ранее Беликова проехалась на маршрутке № 51 и осталась недовольна. Сегодня, 4 февраля, она сообщила, что на маршрут начали добавлять более вместительный транспорт.

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