На юге России наблюдается рост на доставку банковских карт на 50%

Эксперты также отметили, что молодежь в четыре раза чаще тратит деньги на контент и СМИ, а также на 71% больше посещает заведения общественного питания по сравнению с людьми среднего возраста. У 40–64-летних доля затрат на строительство и ремонт выше на 4–16%. У людей старше 65 лет затраты на здоровье удваиваются, а расходы на продукты питания увеличиваются на 47%. Кроме того, в возрастной группе 55–69 лет наблюдается рост затрат на маркетплейсах: в декабре 2024 года такие расходы возросли в 3,6 раза по сравнению с декабрем 2022 года.