На юге России наблюдается рост на доставку банковских карт на 50%

Posted 4 февраля, 15:20
Published 4 февраля, 15:20
Modified 4 февраля, 15:22
Updated 4 февраля, 15:22
Как сообщают аналитики Сбера, в прошедшем году Краснодар занял третье место среди городов России по количеству заявок, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Кроме того, в 44 южных городах страны наблюдался почти 50%-ный рост спроса на доставку карт.
Периоды конца декабря и начала января, а также летние месяцы с июня по август стали пиковыми по количеству запросов на такую услугу, а в сентябре многие родители заказывали карты для своих детей.
В пятерку регионов с наибольшим количеством доставленных карт вошли Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан и Кабардино-Балкария. Полуостров Крым выделяется среди южных регионов страны, показывая наибольший рост спроса в 2024 году, особенно в первой половине года.
По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ларисы Безделевой в минувшем году жителям и гостям южных регионов России было доставлено 130 тысяч карт, а также даны более 100 тысяч консультаций. В зимний и весенний периоды, когда увеличивается количество сезонных заболеваний среди пожилых людей, наблюдается рост заказов на доставку карт прямо к ним на дом. Также отмечается повышенный интерес к доставке детских карт для родителей по месту работы.
Доставку карт чаще всего заказывают юноши и девушки в возрасте от 20 до 39 лет. Также представители этой группы являются наиболее активными пользователями безналичных расчетов. Согласно исследованию лаборатории СберИндекс, наибольшие затраты зафиксированы у людей в возрасте 35–39 лет (53 000 руб.), тогда как наименьшие расходы характерны для возрастных категорий 15–19 лет (23 800 руб.) и 75–79 лет (23 900 руб.). В среднем россияне тратят около 39 500 руб. ежемесячно.
Эксперты также отметили, что молодежь в четыре раза чаще тратит деньги на контент и СМИ, а также на 71% больше посещает заведения общественного питания по сравнению с людьми среднего возраста. У 40–64-летних доля затрат на строительство и ремонт выше на 4–16%. У людей старше 65 лет затраты на здоровье удваиваются, а расходы на продукты питания увеличиваются на 47%. Кроме того, в возрастной группе 55–69 лет наблюдается рост затрат на маркетплейсах: в декабре 2024 года такие расходы возросли в 3,6 раза по сравнению с декабрем 2022 года.