Нарезали круги у правительства: стало известно, как коммунальщики работали в Ростове

В ночь на 4 февраля Ростов накрыла настоящая метель — пожалуй, первая за эту зиму. МЧС со ссылкой на синоптиков заранее предупредило о непогоде и возможных последствиях. В администрации города заявили, что подготовились к снегопаду и гололеду. Коммунальщиков вывели на улицы Ростова в режиме повышенной готовности. Для уборки снега ночью поставили сотню единиц спецтехники и столько же самих уборщиков.