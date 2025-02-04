Нарезали круги у правительства: стало известно, как коммунальщики работали в Ростове

Posted 4 февраля, 08:16
Published 4 февраля, 08:16
Modified 4 февраля, 08:17
Updated 4 февраля, 08:17
В ночь на 4 февраля Ростов накрыла настоящая метель — пожалуй, первая за эту зиму. МЧС со ссылкой на синоптиков заранее предупредило о непогоде и возможных последствиях. В администрации города заявили, что подготовились к снегопаду и гололеду. Коммунальщиков вывели на улицы Ростова в режиме повышенной готовности. Для уборки снега ночью поставили сотню единиц спецтехники и столько же самих уборщиков.
Очевидно, численности не хватило — к утру город оказался под сугробами. Из-за этого начался транспортный коллапс: колеса авто увязали в снежно-грязной каше, таксисты завышали цены втридорога, а старые деревья, которые никак не могли спилить прежде, самоликвидировались, падая под тяжестью мокрого снега.
— Где коммунальщики? — возмущались горожане около 6 часов утра. — Или департамент ЖКХ ждет, когда снег сам растает?
— Интересно, а где вся снегоуборочная техника сейчас находится? — спрашивали другие примерно в это же время. Очевидно, ростовчане не заметили какой-то особенной готовности коммунальных служб.
Кроме того, метель и падающие деревья оборвали провода, из-за чего трамваи и троллейбусы не смогли выйти на линии. А десяток поездов задерживается в пути из-за последствий непогоды.
— Техника работала всю ночь, — утверждают в администрации города.
Ростовчане показали, где она действительно работала без перерыва, — на площади Советов возле здания донского правительства и Заксобрания. Там снегоуборочная техника наматывала круги, убирая осадки, которые появлялись снова и снова.