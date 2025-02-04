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Posted 4 февраля, 08:16

Published 4 февраля, 08:16

Modified 4 февраля, 08:17

Updated 4 февраля, 08:17

Ростовчане показали, как коммунальщики работали ночью во время снегопада

Нарезали круги у правительства: стало известно, как коммунальщики работали в Ростове

4 февраля 2025, 08:16
Фото: 1MI. Ростовчане показали, как коммунальщики работали ночью во время снегопада

Ростовчане показали, где коммунальщики работали всю ночь во время снегопада

Сюжет
Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Местные жители сняли на видео, как тщательно убирали снег на площади Советов возле здания областного правительства в Ростове. При этом на улицах работающих снегоуборочных машин можно было заметить немного.

В ночь на 4 февраля Ростов накрыла настоящая метель — пожалуй, первая за эту зиму. МЧС со ссылкой на синоптиков заранее предупредило о непогоде и возможных последствиях. В администрации города заявили, что подготовились к снегопаду и гололеду. Коммунальщиков вывели на улицы Ростова в режиме повышенной готовности. Для уборки снега ночью поставили сотню единиц спецтехники и столько же самих уборщиков.

Очевидно, численности не хватило — к утру город оказался под сугробами. Из-за этого начался транспортный коллапс: колеса авто увязали в снежно-грязной каше, таксисты завышали цены втридорога, а старые деревья, которые никак не могли спилить прежде, самоликвидировались, падая под тяжестью мокрого снега.

— Где коммунальщики? — возмущались горожане около 6 часов утра. — Или департамент ЖКХ ждет, когда снег сам растает?
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Видео: ТГ «Это Ростов».
— Интересно, а где вся снегоуборочная техника сейчас находится? — спрашивали другие примерно в это же время. Очевидно, ростовчане не заметили какой-то особенной готовности коммунальных служб.

Кроме того, метель и падающие деревья оборвали провода, из-за чего трамваи и троллейбусы не смогли выйти на линии. А десяток поездов задерживается в пути из-за последствий непогоды.

— Техника работала всю ночь, — утверждают в администрации города.

Ростовчане показали, где она действительно работала без перерыва, — на площади Советов возле здания донского правительства и Заксобрания. Там снегоуборочная техника наматывала круги, убирая осадки, которые появлялись снова и снова.

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