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Posted 4 февраля, 16:07

Published 4 февраля, 16:07

Modified 4 февраля, 16:09

Updated 4 февраля, 16:09

Власти Ростова предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Не только снегопад: власти Ростова предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

4 февраля 2025, 16:07
Фото: 1MI.

Власти Ростова предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

С 4 по 7 февраля в Ростове ожидается опасная погода. В 2023 году в травмпункты из-за подобных условий обратились более полутора тысяч горожан. Об этом рассказали в горадминистрации.

Сообщается, что с 4 по 7 февраля из-за понижения температуры до -7 градусов могут возникнуть гололед и наледи на деревьях и крышах. В декабре 2023 года из-за похожих погодных условий в травмпункты обратились 1529 человек, из которых — 183 несовершеннолетних. Кроме того, из-за последствий непогоды медики госпитализировали 243 человека.

В горадминистрации предупредили о возможных аварийных ситуациях и попросили горожан быть осторожными.

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Напомним, в ночь на 4 февраля в Ростове прошел снегопад, что вызвало настоящий коллапс на утро. О последствиях непогоды читайте в сюжете RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Погода#Гололед#Снегопад#Ростов#Травмпункт#Горадминистрация
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