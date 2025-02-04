Не только снегопад: власти Ростова предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Posted 4 февраля, 16:07
Published 4 февраля, 16:07
Modified 4 февраля, 16:09
Updated 4 февраля, 16:09
Сообщается, что с 4 по 7 февраля из-за понижения температуры до -7 градусов могут возникнуть гололед и наледи на деревьях и крышах. В декабре 2023 года из-за похожих погодных условий в травмпункты обратились 1529 человек, из которых — 183 несовершеннолетних. Кроме того, из-за последствий непогоды медики госпитализировали 243 человека.
В горадминистрации предупредили о возможных аварийных ситуациях и попросили горожан быть осторожными.
Напомним, в ночь на 4 февраля в Ростове прошел снегопад, что вызвало настоящий коллапс на утро. О последствиях непогоды читайте в сюжете RostovGazeta.