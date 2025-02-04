Не только снегопад: власти Ростова предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Сообщается, что с 4 по 7 февраля из-за понижения температуры до -7 градусов могут возникнуть гололед и наледи на деревьях и крышах. В декабре 2023 года из-за похожих погодных условий в травмпункты обратились 1529 человек, из которых — 183 несовершеннолетних. Кроме того, из-за последствий непогоды медики госпитализировали 243 человека.