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Posted 4 февраля, 09:43

Published 4 февраля, 09:43

Modified 4 февраля, 09:45

Updated 4 февраля, 09:45

Общественник рассказал, почему Ростов не справляется с последствиями снегопада

Общественник рассказал, почему Ростов не справляется с последствиями снегопада

4 февраля 2025, 09:43
Фото: Администрация Ростова. Общественник рассказал, почему Ростов не справляется с последствиями снегопада
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Эксклюзив
Член регионального штаба Народного фронта, эксперт в области строительства дорог, правозащитник Сергей Левченко сообщил RostovGazeta, что на время сильных осадков в городах Ростовской области необходимо резервировать предприятия с дополнительной техникой.

Последствия снегопада

Напомним, что после ночного снегопада дороги и тротуары в Ростове по-прежнему остаются под снежным покровом. Улицы не расчищены — жители сами протаптывают дорожки и раскатывают машинами снег на проезжей части.

Правозащитник объясняет, что в южном городе, каким является Ростов, снегоуборочная техника не нужна в большом количестве. Однако, если администрация не может из экономических соображений содержать на постоянке большое число людей и техники, то этот вопрос все равно нельзя оставлять без внимания.

«Все должно быть просто. Когда возникает опасность выпадения большого количества осадков, дежурные должны сообщать об этом компаниям, которые находятся в резерве, как раз на такие случаи. А они, в свою очередь, должны иметь соответствующие договора, чтобы выходить на помощь по расчистке улиц на время снегопадов», — отмечает Сергей Левченко.
Резервные компании в рамках договоров должны выходить на расчистку улиц во время снегопадов
Резервные компании в рамках договоров должны выходить на расчистку улиц во время снегопадов. Фото: читатели. rostovgazeta.ru
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Один в поле не воин

Спикер уточняет, что в Ростове много строительных компаний, оснащенных необходимой техникой, которые зимой «простаивают». Их можно привлекать к уборке улиц, заключив договоры на так называемое дежурство во время сильных осадков.

«Но, как правило, конкурс на уборку улиц от мусора и снега в Ростове выигрывает одна компания. А не зря же есть пословица, что один в поле не воин! Невозможно мощностями одной компании справиться с уборкой снега в большом городе с огромным количеством дорог», — констатирует эксперт.

В качестве аргумента правозащитник приводит простую арифметику.

«Можно запросить у компании, сколько у нее единиц техники. К примеру, скажут, что 160. Цифра внушительная. Но давайте посчитаем число дорог в Ростове? Какова их протяженность? Математическим путем станет понятно, что ни одна компания самостоятельно не имеет технической возможности быстро и вовремя почистить дороги. Чтобы утром люди могли беспрепятственно поехать на работу, отвезти детей в школу и так далее», — говорит собеседник.
Жители Ростова сами протаптывают дорожки
Жители Ростова сами протаптывают дорожки . Фото: читатели. rostovgazeta.ru
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В Ростове будет гололед

Правозащитник добавляет, что, как правило, выигравшая конкурс на уборку улиц компания берет себе на субподряд ту или иную необходимую технику.

«Но мы же понимаем, что частная фирма — это коммерческая структура, которая делает все возможное для того, чтобы не потратить лишних денег! Поэтому в Ростове должна работать какая-то профильная рабочая группа. Чтобы не просто контролировать проведение работ, но и заблаговременно считать, хватит ли техники для оперативной расчистки дорог от снега. И если для этого на время снегопада городу требуется условно говоря 500 единиц техники (в зависимости от количества и протяженности дорог), то меньше этого быть не должно», — подчеркивает Сергей Левченко.

Спикер объясняет, что множество строительных компаний с радостью составят резерв, заключив договора на так называемое дежурство в Ростове на время сильных осадков. И никаких сложностей в том, чтобы вывести на уборку улиц от снега дежурных специалистов с техникой, у них не возникнет.

«Понятно, что это расходы для городского бюджета. Но есть же определенные правила. К тому же, не придется каждый год сталкиваться с критикой людей по поводу не убранного снега. Вспомните, как в прошлом году все тротуары были во льду, сколько людей тогда пострадали, переломав руки и ноги. А сейчас мы получим то же самое. Снег подтает, возникнет накат. И на дорогах, и на тротуарах сложится очень неприятная ситуация», — резюмирует эксперт.

В частности, в декабре 2023 года RostovGazeta сообщала, как из-за гололеда только за два дня в городские травмпункты обратились 333 жителя Ростова. Из них более 70 детей. Тогда в министерстве призывали дончан, особенно пенсионного возраста, отказаться от прогулок на время непогоды из-за большого увеличения случаев травматизма.

В травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда
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