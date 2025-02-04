Общественник рассказал, почему Ростов не справляется с последствиями снегопада

«Но, как правило, конкурс на уборку улиц от мусора и снега в Ростове выигрывает одна компания. А не зря же есть пословица, что один в поле не воин! Невозможно мощностями одной компании справиться с уборкой снега в большом городе с огромным количеством дорог», — констатирует эксперт.