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Posted 4 февраля, 07:53

Published 4 февраля, 07:53

Modified 4 февраля, 07:55

Updated 4 февраля, 07:55

Пассажиры догоняют автобусы, пытаясь уехать в Ростове-на-Дону

Пассажиры догоняют автобусы, пытаясь уехать в Ростове-на-Дону

4 февраля 2025, 07:53
Фото: rostovgazeta.ru. Пассажиры догоняют автобусы, пытаясь уехать в Ростове-на-Дону
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Жителям Ростова-на-Дону приходится бегать за автобусами, так как те не подъехать к остановкам из-за сугробов, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал Don Mash.

Во вторник утром, 4 февраля, Ростов-на-Дону застрял в многокилометровых пробках и снежных ловушках. Все это последствия ночного снегопада. Ростовчане рассказали, что из-за осадков они даже не могут попасть на автобус. На кадрах видно, что общественный транспорт просто не может подъехать к остановке и движется до ближайшего удобного места, а пассажирам приходится за ним бегать.

Однако это только первый квест. После того, как горожанам удается залезть в салон, то автобусы застревают в снежной каше. Колеса буксуют, поэтому транспортные средства долго пытаются тронуться с места.

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Видео: ТГ don_mash. Пассажиры догоняют автобусы, пытаясь уехать в Ростове-на-Дону

Ростовчане шокированы такими условиями и уровнем подготовки города к непогоде: «Почему такое отношение к людям?»

«До 6-го февраля сидим дома, оплачивают прогулы коммунальные службы», — пишет ростовчанин.

«Не успели подготовиться к зиме просто», — добавил пользователь.

Ранее стало известно, что больше 40 деревьев упали в Ростове из-за мокрого снега.

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