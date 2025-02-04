Пассажиры догоняют автобусы, пытаясь уехать в Ростове-на-Дону

Во вторник утром, 4 февраля, Ростов-на-Дону застрял в многокилометровых пробках и снежных ловушках. Все это последствия ночного снегопада. Ростовчане рассказали, что из-за осадков они даже не могут попасть на автобус. На кадрах видно, что общественный транспорт просто не может подъехать к остановке и движется до ближайшего удобного места, а пассажирам приходится за ним бегать.