Пассажиры догоняют автобусы, пытаясь уехать в Ростове-на-Дону

Posted 4 февраля, 07:53
Published 4 февраля, 07:53
Modified 4 февраля, 07:55
Updated 4 февраля, 07:55
Во вторник утром, 4 февраля, Ростов-на-Дону застрял в многокилометровых пробках и снежных ловушках. Все это последствия ночного снегопада. Ростовчане рассказали, что из-за осадков они даже не могут попасть на автобус. На кадрах видно, что общественный транспорт просто не может подъехать к остановке и движется до ближайшего удобного места, а пассажирам приходится за ним бегать.
Однако это только первый квест. После того, как горожанам удается залезть в салон, то автобусы застревают в снежной каше. Колеса буксуют, поэтому транспортные средства долго пытаются тронуться с места.
Ростовчане шокированы такими условиями и уровнем подготовки города к непогоде: «Почему такое отношение к людям?»
«До 6-го февраля сидим дома, оплачивают прогулы коммунальные службы», — пишет ростовчанин.
«Не успели подготовиться к зиме просто», — добавил пользователь.
Ранее стало известно, что больше 40 деревьев упали в Ростове из-за мокрого снега.