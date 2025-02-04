Первый ОФД: аномально теплая зима сократила продажи пуховиков в России на четверть

«Традиционно в зимний период наблюдается повышенный спрос на пуховики, однако в январе 2025 года мы фиксируем его падение. Одной из причин является тёплая погода, которая сохранялась на протяжении декабря и января. Это привело к тому, что россияне предпочли сэкономить на покупке тёплой одежды и выбрать более лёгкие куртки. Мы видим, что вместе со снегом растаяли и надежды продавцов на высокий сезон продаж. Кроме того, меняется и потребительское поведение. Все заметнее становится тренд, когда покупатели отказываются от практики приобретения дорогих пуховиков, требующих дополнительного ухода, предпочитая им более дешевые изделия, которые можно менять каждый новый зимний сезон», — комментирует Гребенкина Татьяна, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.