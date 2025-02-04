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Posted 4 февраля, 15:05

Published 4 февраля, 15:05

Modified 4 февраля, 15:07

Updated 4 февраля, 15:07

Первый ОФД: аномально теплая зима сократила продажи пуховиков в России на четверть

Первый ОФД: аномально теплая зима сократила продажи пуховиков в России на четверть

4 февраля 2025, 15:05
Фото: 1MI.
Теплая погода в начале года сказалась на продажах зимних курток. Как минимум 520 млн рублей недополучили торговые точки из-за низкого спроса в январе. Об этом свидетельствуют данные Первого ОФД (входит в Группу ВТБ), который занимает 17% российского рынка фискальных данных.

В конце прошлого года россияне традиционно готовились к морозам и активно скупали зимнюю верхнюю одежду на пуху или синтепоне. Спрос на зимние куртки в декабре 2024 года вырос на 16% по сравнению с декабрем 2023 года: 415 тысяч пуховиков приобрели жители России перед Новым годом. Сумма покупок превысила 3,3 млрд рублей, что на 7% выше чем в декабре 2023 года.

Но уже в январе, когда температура воздуха стала расти, интерес к теплым вещам начал падать. В первый месяц года продажи упали на 21% по сравнению с январем 2024 года: продавцы смогли реализовать только 246 тысяч пуховиков. Сумма покупок снизилась сразу на четверть по сравнению с январем прошлого года: до 1,66 млрд рублей.

«Традиционно в зимний период наблюдается повышенный спрос на пуховики, однако в январе 2025 года мы фиксируем его падение. Одной из причин является тёплая погода, которая сохранялась на протяжении декабря и января. Это привело к тому, что россияне предпочли сэкономить на покупке тёплой одежды и выбрать более лёгкие куртки. Мы видим, что вместе со снегом растаяли и надежды продавцов на высокий сезон продаж. Кроме того, меняется и потребительское поведение. Все заметнее становится тренд, когда покупатели отказываются от практики приобретения дорогих пуховиков, требующих дополнительного ухода, предпочитая им более дешевые изделия, которые можно менять каждый новый зимний сезон», — комментирует Гребенкина Татьяна, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД.

Средняя цена зимних курток на пуху или синтепоне демонстрирует устойчивое падение. В декабре 2024 года она упал на 7% по сравнению с сезоном 2023 года до 8,1 тысяч рублей. В начале года средняя стоимость куртки составляла уже 6,7 тысяч рублей — на 3% меньше, чем в январе 2024 года. Возможно, на ценник повлияли ранние распродажи, которыми продавцы пытались простимулировать потребительский спрос.

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