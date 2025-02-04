По Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Posted 4 февраля, 17:05
Published 4 февраля, 17:05
Modified 4 февраля, 17:07
Updated 4 февраля, 17:07
По информации ведомства, вражеские дроны могут атаковать районы Ростовской области. В связи с этим в 18.56 мск объявили беспилотную опасность.
«В 18:56 объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — сообщает источник.
В частности об опасности с воздуха в приложении МЧС России предупредили жителей Белокалитвинского района, Каменска-Шахтинского, Шахт, Усть-Донецкого района, Зверева, Гукова, Шолоховского района.
До этого, в ночь на 3 февраля, в Ростовской области отразили массированную атаку с воздуха. Всего в регионе сбили 29 беспилотников, а по всей России — порядка 70. О том, как атаку пережили местные жители, — в материале RostovGazeta.