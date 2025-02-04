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Posted 4 февраля, 17:05

Published 4 февраля, 17:05

Modified 4 февраля, 17:07

Updated 4 февраля, 17:07

По Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА

По Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА

4 февраля 2025, 17:05
Фото: Минобороны РФ.
В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

По информации ведомства, вражеские дроны могут атаковать районы Ростовской области. В связи с этим в 18.56 мск объявили беспилотную опасность.

«В 18:56 объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — сообщает источник.

В частности об опасности с воздуха в приложении МЧС России предупредили жителей Белокалитвинского района, Каменска-Шахтинского, Шахт, Усть-Донецкого района, Зверева, Гукова, Шолоховского района.

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До этого, в ночь на 3 февраля, в Ростовской области отразили массированную атаку с воздуха. Всего в регионе сбили 29 беспилотников, а по всей России — порядка 70. О том, как атаку пережили местные жители, — в материале RostovGazeta.

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