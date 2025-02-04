Почти 130 деревьев упало из-за сильного снегопада в Ростове-на-Дону

Posted 4 февраля, 11:48
Published 4 февраля, 11:48
Modified 4 февраля, 11:50
Updated 4 февраля, 11:50
Спасатели Ростова-на-Дону помогают убирать деревья, упавшие во время непогоды на ЛЭП, дороги, крыши и тротуары. На данный момент известно, что из-за снегопада повалилось 129 деревьев. При этом больше всего зеленых насаждений упало в Советском и Октябрьском районах.
Уже удалось устранить последствия падения 28 деревьев, а силами спасателей в общей сложности было убрано 25 деревьев.
Добавим, что 4 февраля в связи со сильным снегом в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 100 звонков от горожан.
До этого RostovGazeta рассказала, как скорая помощь отказалась ехать по снегу к человеку, на которого рухнула большая ветка в Ростове-на-Дону.