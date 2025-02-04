Почти 130 деревьев упало из-за сильного снегопада в Ростове-на-Дону

Спасатели Ростова-на-Дону помогают убирать деревья, упавшие во время непогоды на ЛЭП, дороги, крыши и тротуары. На данный момент известно, что из-за снегопада повалилось 129 деревьев. При этом больше всего зеленых насаждений упало в Советском и Октябрьском районах.