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Posted 4 февраля, 11:48

Published 4 февраля, 11:48

Modified 4 февраля, 11:50

Updated 4 февраля, 11:50

Почти 130 деревьев упало из-за сильного снега в Ростове-на-Дону

Почти 130 деревьев упало из-за сильного снегопада в Ростове-на-Дону

4 февраля 2025, 11:48
Фото: Администрация Ростова. Почти 130 деревьев упало из-за сильного снега в Ростове-на-Дону
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Городские службы продолжают выяснять и устранять последствия непогоды в Ростове-на-Дону. Известно, что снегопад повалил 129 деревьев, информирует УГОЧС города.

Спасатели Ростова-на-Дону помогают убирать деревья, упавшие во время непогоды на ЛЭП, дороги, крыши и тротуары. На данный момент известно, что из-за снегопада повалилось 129 деревьев. При этом больше всего зеленых насаждений упало в Советском и Октябрьском районах.

Уже удалось устранить последствия падения 28 деревьев, а силами спасателей в общей сложности было убрано 25 деревьев.

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Добавим, что 4 февраля в связи со сильным снегом в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 100 звонков от горожан.

До этого RostovGazeta рассказала, как скорая помощь отказалась ехать по снегу к человеку, на которого рухнула большая ветка в Ростове-на-Дону.

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