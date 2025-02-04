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Posted 4 февраля, 16:04

Published 4 февраля, 16:04

Modified 4 февраля, 16:06

Updated 4 февраля, 16:06

Политолог Дробницкий считает, что американцам может быть больно из-за пошлин Трампа

4 февраля 2025, 16:04
Эксперт отметил, что о результатах политики Трампа можно будет судить в среднесрочной перспективе, когда появится статистика.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» рассказал, что жителям США придется столкнуться с «шоковой терапией». Причиной этого станут новые пошлины, введенные Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен вводить дополнительные таможенные пошлины на импорт из Евросоюза. До этого он подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и КНР.

Собеседник издания не исключил, что из-за политики Трампа в США могут временно вырасти цены на потребительские товары. Он добавил, что новый президент США уже заявил в своих социальных сетях, что американцы могут испытывать некоторую боль от проводимой им политики. Однако, Трамп уверен, что оно того стоит. Эксперт добавил, что пока судить о том, насколько сильное влияние это окажет на ситуацию в Соединенных Штатах можно будет судить только, когда появится соответствующая статистика.

Дробницкий также рассказал, что новый глава Белого дома планирует запустить «реиндустриализацию экономики». Политолог объяснил, что план Трампа заключается в понижении цен на энергоносители и электричество в Соединенных Штатов за счет начала массового бурения. Также он повышает пошлины. Это делается с той целью, чтобы многие производители хотели перенести заводы в США. Насколько реален данный план, покажет только время.

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