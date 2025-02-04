Политолог Дробницкий считает, что американцам может быть больно из-за пошлин Трампа

Собеседник издания не исключил, что из-за политики Трампа в США могут временно вырасти цены на потребительские товары. Он добавил, что новый президент США уже заявил в своих социальных сетях, что американцы могут испытывать некоторую боль от проводимой им политики. Однако, Трамп уверен, что оно того стоит. Эксперт добавил, что пока судить о том, насколько сильное влияние это окажет на ситуацию в Соединенных Штатах можно будет судить только, когда появится соответствующая статистика.