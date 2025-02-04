Транспортный коллапс начался на дорогах Ростова из-за снегопада

Posted 4 февраля, 05:32
Published 4 февраля, 05:32
Modified 4 февраля, 05:54
Updated 4 февраля, 05:54
Ситуацию осложняют ДТП, которые успели случиться ранним утром. Например, на Восточном шоссе, связывающим Ростов с Батайском. Там из-за аварии в правом ряду затор тянется от Гребного канала до улицы Красноармейской/проспекта Ворошиловского.
Стандартная ситуация с пробками наблюдается на проспекте Стачки, Нагибина, Королева, Шолохова, улице Малиновского, Шеболдаева, 56-й Армии, Вавилова, Особенной, Вятской, Доватора и Змиевской балке.
К 08.30 мск пробки достигли 8 баллов. Вероятно, в ближайшее время они могут стать достичь и 9.
Ранее RostovGazeta сообщала, насколько выросли цены на такси из-за снегопада.