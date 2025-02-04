Транспортный коллапс начался на дорогах Ростова из-за снегопада

Ситуацию осложняют ДТП, которые успели случиться ранним утром. Например, на Восточном шоссе, связывающим Ростов с Батайском. Там из-за аварии в правом ряду затор тянется от Гребного канала до улицы Красноармейской/проспекта Ворошиловского.