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Posted 4 февраля, 05:32

Published 4 февраля, 05:32

Modified 4 февраля, 05:54

Updated 4 февраля, 05:54

После ночного снегопада Ростов-на-Дону сковали 8-балльные пробки

Транспортный коллапс начался на дорогах Ростова из-за снегопада

4 февраля 2025, 05:32
Фото: 1MI. После ночного снегопада Ростов-на-Дону сковали 8-балльные пробки
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
В Ростове наблюдаются 8-балльные пробки утром 4 февраля. После ночного снегопада машины едут с небольшой скоростью из-за грязно-белой смеси на дорогах.

Ситуацию осложняют ДТП, которые успели случиться ранним утром. Например, на Восточном шоссе, связывающим Ростов с Батайском. Там из-за аварии в правом ряду затор тянется от Гребного канала до улицы Красноармейской/проспекта Ворошиловского.

Затор в 8 километров парализовал движение на Северном обходе Ростова-на-Дону
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Стандартная ситуация с пробками наблюдается на проспекте Стачки, Нагибина, Королева, Шолохова, улице Малиновского, Шеболдаева, 56-й Армии, Вавилова, Особенной, Вятской, Доватора и Змиевской балке.

К 08.30 мск пробки достигли 8 баллов. Вероятно, в ближайшее время они могут стать достичь и 9.

Ранее RostovGazeta сообщала, насколько выросли цены на такси из-за снегопада.

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