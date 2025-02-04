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Posted 4 февраля, 13:07

Published 4 февраля, 13:07

Modified 4 февраля, 13:09

Updated 4 февраля, 13:09

Председатель Гордумы Ростова Зинаида Неярохина досрочно уходит в отставку

Председатель Гордумы и Ростова Зинаида Неярохина досрочно уходит в отставку

4 февраля 2025, 13:07
Фото: rostovgazeta.ru. Председатель Гордумы Ростова Зинаида Неярохина досрочно уходит в отставку
Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаида Неярохина досрочно уходит в отставку. Об этом сообщает «Блокнот. Ростов».

Согласно источнику, Зинаида Неярохина сообщила на заседании городской Думы о своем досрочном уходе в отставку с 11 февраля 2025 года. Она занимала пост более десяти лет. Она также является главой города.

Напомним, Зинаида Неярохина недавно со всеми остальными депутатами приняла отставку Алексея Логвиненко. Он занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. На заседании Гордумы 28 января депутаты приняли отставку Логвиненко и назначили Александра Скрябина временно исполняющим обязанности главы. После этого глава Ростова оценила кадровые изменения в городской администрации.

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