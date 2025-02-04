Председатель Гордумы и Ростова Зинаида Неярохина досрочно уходит в отставку

Posted 4 февраля, 13:07
Published 4 февраля, 13:07
Modified 4 февраля, 13:09
Updated 4 февраля, 13:09
Согласно источнику, Зинаида Неярохина сообщила на заседании городской Думы о своем досрочном уходе в отставку с 11 февраля 2025 года. Она занимала пост более десяти лет. Она также является главой города.
Напомним, Зинаида Неярохина недавно со всеми остальными депутатами приняла отставку Алексея Логвиненко. Он занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. На заседании Гордумы 28 января депутаты приняли отставку Логвиненко и назначили Александра Скрябина временно исполняющим обязанности главы. После этого глава Ростова оценила кадровые изменения в городской администрации.