Прокуратура заинтересовалась работой коммунальщиков в Ростове из-за снежного коллапса

Posted 4 февраля, 07:41
Published 4 февраля, 07:41
Modified 4 февраля, 07:43
Updated 4 февраля, 07:43
— На контроле находится ситуация по соблюдению прав жителей области при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, — уточнили в прокуратуре.
В ведомстве пригрозили мерами прокурорского реагирования при наличии оснований. Об этом сообщили в контексте восстановления прав граждан и устранения коммунальных аварий в срок. В случае необходимости жителям Ростовской области предлагают звонить по «горячей линии» и оставлять жалобы: 8 (863) 210-55-99.
Напомним, с самого утра 4 февраля в городе произошел настоящий коллапс. Десятки деревьев упали на машины и тротуары, оборвали провода. Общественный транспорт вышел на маршрут не весь, а по дороге пассажиров ждали жуткие 8-балльные пробки. Дороги и тротуары оказались не расчищенными, а у некоторых жителей после непогоды даже отключили электричество. Подробнее об этом читайте в сюжете RostovGazeta.