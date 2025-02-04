Прокуратура заинтересовалась работой коммунальщиков в Ростове из-за снежного коллапса

Напомним, с самого утра 4 февраля в городе произошел настоящий коллапс. Десятки деревьев упали на машины и тротуары, оборвали провода. Общественный транспорт вышел на маршрут не весь, а по дороге пассажиров ждали жуткие 8-балльные пробки. Дороги и тротуары оказались не расчищенными, а у некоторых жителей после непогоды даже отключили электричество. Подробнее об этом читайте в сюжете RostovGazeta.