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Posted 4 февраля, 07:41

Published 4 февраля, 07:41

Modified 4 февраля, 07:43

Updated 4 февраля, 07:43

Прокуратура взяла на контроль работу коммунальщиков в Ростове

Прокуратура заинтересовалась работой коммунальщиков в Ростове из-за снежного коллапса

4 февраля 2025, 07:41
Фото: rostovgazeta.ru. Прокуратура взяла на контроль работу коммунальщиков в Ростове

Прокуратура взяла на контроль работу коммунальщиков в Ростове

Сюжет
Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ситуацию по ликвидации последствий снегопада в регионе, в том числе в столице. Информация об этом появилась в telegram-канале надзорного ведомства 4 февраля.
— На контроле находится ситуация по соблюдению прав жителей области при ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве пригрозили мерами прокурорского реагирования при наличии оснований. Об этом сообщили в контексте восстановления прав граждан и устранения коммунальных аварий в срок. В случае необходимости жителям Ростовской области предлагают звонить по «горячей линии» и оставлять жалобы: 8 (863) 210-55-99.

Деревья массово падают на машины после снегопада в Ростове
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Напомним, с самого утра 4 февраля в городе произошел настоящий коллапс. Десятки деревьев упали на машины и тротуары, оборвали провода. Общественный транспорт вышел на маршрут не весь, а по дороге пассажиров ждали жуткие 8-балльные пробки. Дороги и тротуары оказались не расчищенными, а у некоторых жителей после непогоды даже отключили электричество. Подробнее об этом читайте в сюжете RostovGazeta.

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