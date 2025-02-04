Риски растут: что не так с китайскими грузовиками на российских дорогах

По словам Антона Шапарина, если компания признает наличие проблемы, Росстандарт должен инициировать отзыв автомобилей. В этом случае все пострадавшие в России должны подать иски к производителю. Также он отметил, что Росстандарт вправе приостановить деятельность производителя на срок до 90 дней, наложить серьезные штрафы, а также обратиться в суд для назначения еще более крупных штрафов.