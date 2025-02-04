Риски растут: что не так с китайскими грузовиками на российских дорогах

Posted 4 февраля, 05:38
Published 4 февраля, 05:38
Modified 4 февраля, 05:38
Updated 4 февраля, 05:38
Накануне вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил, что Росстандарт может приостановить деятельность одного из крупнейших китайских автопроизводителей в России. Это произойдет, если станет известно, что на автомобилях этой компании установлены неисправные сиденья, сообщает корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев.
По словам Антона Шапарина, если компания признает наличие проблемы, Росстандарт должен инициировать отзыв автомобилей. В этом случае все пострадавшие в России должны подать иски к производителю. Также он отметил, что Росстандарт вправе приостановить деятельность производителя на срок до 90 дней, наложить серьезные штрафы, а также обратиться в суд для назначения еще более крупных штрафов.
В результате определенных обстоятельств китайский автопром стал доминирующим на российском рынке, что дает компаниям из Поднебесной возможность чувствовать себя довольно бесцеремонно. Это ведет к тому, что, несмотря на постоянный рост цен, качество новых автомобилей и соблюдение стандартов безопасности оставляют желать лучшего. Особенно это заметно в сегменте средних и тяжелых коммерческих автомобилей и автобусов.
Кроме того, эксплуатация китайских грузовиков в России связана и с другими проблемами. В первую очередь это нехватка запчастей для ремонта. По мнению владельцев таких автомобилей, наихудшая ситуация складывается с электроникой, кузовными элементами и каталожными деталями, которые невозможно заменить комплектующими других производителей.
Не менее серьезной проблемой является необходимость поставок определенных запчастей для ремонта и технического обслуживания. Многие компании из Китая не заботятся о создании складов в России, что приводит к тому, что доставка некоторых комплектующих из Китая может затянуться на несколько месяцев.
Если говорить о легковых автомобилях, то такие задержки могут стать неудобными лишь для одного или нескольких автовладельцев. Однако в грузовом бизнесе подобные вынужденные простои могут обернуться серьезными финансовыми потерями.