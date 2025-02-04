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Posted 4 февраля, 18:35

Published 4 февраля, 18:35

Modified 4 февраля, 18:37

Updated 4 февраля, 18:37

Зоолог Евсюков рассказал, как нашествие саранчи способно уничтожить урожай на Дону

Съедают все посевы на пути: зоолог объяснил опасность саранчи для Ростовской области

4 февраля 2025, 18:35
Фото: wikimedia.org. Зоолог Евсюков рассказал, как нашествие саранчи способно уничтожить урожай на Дону

Зоолог Евсюков объяснил, как саранча может съесть урожай в Ростовской области

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Эксклюзив
Теплая зима в Ростовской области может привести к массовым вспышкам саранчи, способной поедать сельскохозяйственные посевы. Зоолог ДГТУ Александр Евсюков сообщил RostovGazeta, почему бороться с саранчовыми достаточно сложно.

Напомним, что в Ростовской области объявлено о начале подготовки к возможной борьбе с нашествием саранчи. Специалисты обеспокоены тем, что из-за теплых условий зимой яйца саранчи успешно переживут зиму. А это повышает риск массового появления этих вредителей в ближайшее время.

«Опасность саранчи возникает при ее массовом появлении. Когда ее много, саранча формируется в стада и мигрирует, съедая на пути посевы», — отмечает Александр Евсюков.
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Бороться с саранчовыми, по словам собеседника, весьма сложно. Дело в том, что яйца саранча откладывает в тростниковых зарослях по берегам рек. Их выживаемость в теплую зиму очень высока. А протравить саранчу на этой стадии невозможно.

«Тростниковые заросли по берегам рек являются охраняемыми территориями, где обитает множество птиц. Использовать в этих местах пестициды для протравки запрещено законом. Поэтому бороться с саранчой приходится только после того, как она выйдет и переместится в какую-то другую зону», — констатирует собеседник.

По словам зоолога, существует три вида особо опасной для сельского хозяйства Ростовской области саранчи — азиатская перелетная, мароканская саранча и итальянский прус. Это многоядные вредители, которые поедают все посевы.

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