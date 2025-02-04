Съедают все посевы на пути: зоолог объяснил опасность саранчи для Ростовской области

Posted 4 февраля, 18:35
Published 4 февраля, 18:35
Modified 4 февраля, 18:37
Updated 4 февраля, 18:37
Напомним, что в Ростовской области объявлено о начале подготовки к возможной борьбе с нашествием саранчи. Специалисты обеспокоены тем, что из-за теплых условий зимой яйца саранчи успешно переживут зиму. А это повышает риск массового появления этих вредителей в ближайшее время.
«Опасность саранчи возникает при ее массовом появлении. Когда ее много, саранча формируется в стада и мигрирует, съедая на пути посевы», — отмечает Александр Евсюков.
Бороться с саранчовыми, по словам собеседника, весьма сложно. Дело в том, что яйца саранча откладывает в тростниковых зарослях по берегам рек. Их выживаемость в теплую зиму очень высока. А протравить саранчу на этой стадии невозможно.
«Тростниковые заросли по берегам рек являются охраняемыми территориями, где обитает множество птиц. Использовать в этих местах пестициды для протравки запрещено законом. Поэтому бороться с саранчой приходится только после того, как она выйдет и переместится в какую-то другую зону», — констатирует собеседник.
По словам зоолога, существует три вида особо опасной для сельского хозяйства Ростовской области саранчи — азиатская перелетная, мароканская саранча и итальянский прус. Это многоядные вредители, которые поедают все посевы.