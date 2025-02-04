«Сенсация не предвидится»: председатель Гордумы Ростова Неярохина не покинет пост

Posted 4 февраля, 13:58
Published 4 февраля, 13:58
Modified 4 февраля, 14:00
Updated 4 февраля, 14:00
Ростовские СМИ сообщают о том, что глава Гордумы Ростова Зинаида Неярохина с 11 февраля уходит в отставку. Уточняется, что об этом она заявила на заседании Думы.
Однако на самом деле все оказалось немного иначе. Присутствующая на заседании депутат Наталья Оськина объясняет, что на основании федерального законодательства, председатель Гордумы теперь не может быть главой города. Эти два понятия разделены.
Теперь в Ростове будет две власти. Одна законодательная — это Дума. Вторая исполнительная — администрация.
«У администрации Ростова больше не будет ни главы администрации, ни сити-менеджера. Это нововведение должно было вступить в силу с сентября 2025 года. Но в связи с досрочной отставкой Логвиненко, вводится уже в феврале. Таким образом, в администрации будет глава города, а в Думе — председатель», — объясняет Наталья Оськина.
Именно из-за этих технических параметров, по словам депутата, председатель Гордумы — глава города Зинаида Неярохина формально подала в отставку. Снимая, тем самым, с названия своей должности приставку «глава города». И теперь она просто переизбирается председателем Думы.
«Вот и все. Так что сенсация пока не предвидится», — резюмирует Оськина.
Ранее RostovGazeta уже сообщала об этих переменах. Тогда политолог рассказал, каким призван стать полноправный руководитель Ростова.