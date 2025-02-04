Скорая отказалась ехать: большая ветка рухнула на прохожего в Ростове-на-Дону

Posted 4 февраля, 09:45
Published 4 февраля, 09:45
Modified 4 февраля, 09:47
Updated 4 февраля, 09:47
Инцидент произошел на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону. Мужчина шел по неочищенной пешеходной дорожке, как вдруг на него упала огромная ветка. Прохожие принялись помогать неподвижному пешеходу и звонить в скорую. Однако диспетчер сказал: «Добирайтесь сами».
Однако через какой-то промежуток времени карета скорой помощи все-таки подъехала. Фельдшеры зафиксировали мужчине шею и наложили на ногу шину. По всей видимости, у него перелом.
Ростовчане похвалили прохожих, что не бросили человека в беде и все засняли: «Правильно она сделала. Таким ситуациям нужно давать огласку и писать жалобу».
«Женщина попросила помощи людей, мужчина не мог дозвониться родным, может, кто его узнал и сможет сообщить родственникам», — пишет подписчик.
Ранее стало известно, что десятки поездов задерживаются в пути из-за снегопада в Ростовской области.