Скорая отказалась ехать: большая ветка рухнула на прохожего в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону. Мужчина шел по неочищенной пешеходной дорожке, как вдруг на него упала огромная ветка. Прохожие принялись помогать неподвижному пешеходу и звонить в скорую. Однако диспетчер сказал: «Добирайтесь сами».