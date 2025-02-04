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Posted 4 февраля, 09:45

Published 4 февраля, 09:45

Modified 4 февраля, 09:47

Updated 4 февраля, 09:47

Скорая отказалась ехать: большая ветка упала на прохожего в Ростове-на-Дону

Скорая отказалась ехать: большая ветка рухнула на прохожего в Ростове-на-Дону

4 февраля 2025, 09:45
Фото: Администрация Ростова. Скорая отказалась ехать: большая ветка упала на прохожего в Ростове-на-Дону

Огромная ветка упала на голову прохожему в Ростове-на-Дону

Под тяжестью мокрого снега в Ростове-на-Дону обломилась ветка. Она упала прямо на прохожего, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Инцидент произошел на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону. Мужчина шел по неочищенной пешеходной дорожке, как вдруг на него упала огромная ветка. Прохожие принялись помогать неподвижному пешеходу и звонить в скорую. Однако диспетчер сказал: «Добирайтесь сами».

Однако через какой-то промежуток времени карета скорой помощи все-таки подъехала. Фельдшеры зафиксировали мужчине шею и наложили на ногу шину. По всей видимости, у него перелом.

Снегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-Дону
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Видео: ТГ «Это Ростов».

Ростовчане похвалили прохожих, что не бросили человека в беде и все засняли: «Правильно она сделала. Таким ситуациям нужно давать огласку и писать жалобу».

«Женщина попросила помощи людей, мужчина не мог дозвониться родным, может, кто его узнал и сможет сообщить родственникам», — пишет подписчик.

Ранее стало известно, что десятки поездов задерживаются в пути из-за снегопада в Ростовской области.

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