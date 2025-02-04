rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 07:24

Published 4 февраля, 07:24

Modified 4 февраля, 07:26

Updated 4 февраля, 07:26

Слюсарь прокомментировал последствия снежной бури в Ростовской области

Слюсарь потребовал доклады об устранении последствий снегопада на Дону каждый час

4 февраля 2025, 07:24
Фото: 25.mchs.gov.ru. иллюстрация. Слюсарь прокомментировал последствия снежной бури в Ростовской области

Слюсарь прокомментировал последствия снегопада в Ростовской области

Сюжет
Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что на борьбу со снегом силы коммунальных служб были брошены еще ночью. Однако этого времени было мало, чтобы устранить все последствия непогоды.

В телеграм канале Слюсарь рассказал, что за ночь в Ростовской области выпало большое количество осадков — примерно треть от месячной нормы. В связи с этим на улицы населенных пунктов вышли коммунальщики, дворники и спецтехника, которые начали убирать сугробы и лед.

Однако на полную ликвидацию последствий снегопада нужно гораздо больше времени. Главы администраций и ответственные министры будут каждый час докладывать врио губернатора о проделанной работе.

Мнение жителей региона разделилось. Кто-то говорит, что за несколько часов почти не увидел снегоуборочных машин, а кто-то хвалит коммунальщиков за упорный ночной труд: «За 3 часа увидел одну снегоуборочную машину».

Больше 40 деревьев упали в Ростове из-за мокрого снега
Узнать подробнее

«Спасибо всем сотрудникам дорожных служб, всю ночь работала техника и убирались дороги», — пишет дончанка.

«Ни следа, ни единого дворника на Буденновском», — отмечает ростовчанин.

Добавим, что особое внимание уделяется отключениям электричества и отопления. Большинство аварий уже устранены, а остальные будут ликвидированы в ближайшее время.

Ранее власти Ростова оправдались из-за транспортного коллапса после снегопада.

Читайте также:
На борьбу с последствиями снегопада в Ростове-на-Дону брошены силы 700 дворниковСнегоуборочная машина упала в кювет под Ростовом-на-ДонуПроливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце недели
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Коммунальщики#Последствия#Мокрый снег#Юрий Слюсарь#Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика