Слюсарь потребовал доклады об устранении последствий снегопада на Дону каждый час

Слюсарь прокомментировал последствия снегопада в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что на борьбу со снегом силы коммунальных служб были брошены еще ночью. Однако этого времени было мало, чтобы устранить все последствия непогоды.