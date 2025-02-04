Слюсарь потребовал доклады об устранении последствий снегопада на Дону каждый час

Posted 4 февраля, 07:24
Published 4 февраля, 07:24
Modified 4 февраля, 07:26
Updated 4 февраля, 07:26
В телеграм канале Слюсарь рассказал, что за ночь в Ростовской области выпало большое количество осадков — примерно треть от месячной нормы. В связи с этим на улицы населенных пунктов вышли коммунальщики, дворники и спецтехника, которые начали убирать сугробы и лед.
Однако на полную ликвидацию последствий снегопада нужно гораздо больше времени. Главы администраций и ответственные министры будут каждый час докладывать врио губернатора о проделанной работе.
Мнение жителей региона разделилось. Кто-то говорит, что за несколько часов почти не увидел снегоуборочных машин, а кто-то хвалит коммунальщиков за упорный ночной труд: «За 3 часа увидел одну снегоуборочную машину».
«Спасибо всем сотрудникам дорожных служб, всю ночь работала техника и убирались дороги», — пишет дончанка.
«Ни следа, ни единого дворника на Буденновском», — отмечает ростовчанин.
Добавим, что особое внимание уделяется отключениям электричества и отопления. Большинство аварий уже устранены, а остальные будут ликвидированы в ближайшее время.
Ранее власти Ростова оправдались из-за транспортного коллапса после снегопада.