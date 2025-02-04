Снегопад спровоцировал 13-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» у Каменска

Posted 4 февраля, 08:37
Published 4 февраля, 08:37
Modified 4 февраля, 08:39
Updated 4 февраля, 08:39
Согласно сервису «Яндекс.Карты», дорожный затор образовался недалеко от Каменска-Шахтинского по трассе М-4 «Дон». Машины стоят по правой полосе в сторону Воронежа. Так, пробка начинается от хутора Среднеговейный до хутора Калиновка. Общая длина парализованного участка составляет 12,7 километра.
Кроме того, в телеграм-канал «Это Ростов новости» водители прислали видео, на котором видно, что на М-4 все плохо. Легковушки и фуры стоят намертво. Автомобилисты рекомендуют оставаться дома, пока пробка не уйдет: «Лучше переждите, стою час на одном месте».
«Будьте аккуратны и вежливы в такую непогоду на дороге», — пишет пользователь.
Ранее RostovGazeta рассказала, как пассажирам приходится догонять автобусы, чтобы уехать в Ростове-на-Дону.