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Posted 4 февраля, 08:37

Published 4 февраля, 08:37

Modified 4 февраля, 08:39

Updated 4 февраля, 08:39

Снегопад спровоцировал 13-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» у Каменска

Снегопад спровоцировал 13-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» у Каменска

4 февраля 2025, 08:37
Фото: 25.mchs.gov.ru. иллюстрация. Снегопад спровоцировал 13-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» у Каменска
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Опять коллапс: последствия снегопада в Ростове-на-Дону 4 февраля
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области появилась огромная пробка из-за обильных осадков в виде снега.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», дорожный затор образовался недалеко от Каменска-Шахтинского по трассе М-4 «Дон». Машины стоят по правой полосе в сторону Воронежа. Так, пробка начинается от хутора Среднеговейный до хутора Калиновка. Общая длина парализованного участка составляет 12,7 километра.

Кроме того, в телеграм-канал «Это Ростов новости» водители прислали видео, на котором видно, что на М-4 все плохо. Легковушки и фуры стоят намертво. Автомобилисты рекомендуют оставаться дома, пока пробка не уйдет: «Лучше переждите, стою час на одном месте».

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Видео: ТГ «Это Ростов». Снегопад спровоцировал 13-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» у Каменска

«Будьте аккуратны и вежливы в такую непогоду на дороге», — пишет пользователь.

Ранее RostovGazeta рассказала, как пассажирам приходится догонять автобусы, чтобы уехать в Ростове-на-Дону.

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