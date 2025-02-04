Снегопад спровоцировал 13-километровую пробку на трассе М-4 «Дон» у Каменска

Кроме того, в телеграм-канал «Это Ростов новости» водители прислали видео, на котором видно, что на М-4 все плохо. Легковушки и фуры стоят намертво. Автомобилисты рекомендуют оставаться дома, пока пробка не уйдет: «Лучше переждите, стою час на одном месте».